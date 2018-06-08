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Россиянин арестован в Таиланде с поддельными банковскими картами

Гражданин России Андрей Киселев был арестован в провинции Сисакет на северо-востоке Таиланда в среду, 6 июня.

Новости Пхукета

8 Июня 2018 09:31:04

Фото: Туристическая полиция Таиланда
Фото: Туристическая полиция Таиланда

Как сообщается в пресс-релизе на сайте Туристическо полиции Таиланда, 43-летний россиянин был арестован на основании ордера, выданного судом провинции Сисакет. Мужчину арестовали в тот момент, когда он вместе с тайским знакомым приобретал стройматериалы.

Проведя обыск по месту проживания Киселева, полиция обнаружила технику для производства банковских карт. Кроме того, у арестованного было изъято 29 поддельных карт.

О том, как удалось установить причастность россиянина к криминальной деятельности, туристическая полиция не сообщила. Указывается лишь, что изначально полиции была известна только национальность подозреваемого, а уже затем следователи выяснили его имя и место проживания.

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Россиянин арестован в Таиланде с поддельными банковскими картами
Россиянин арестован в Таиланде с поддельными банковскими картами
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