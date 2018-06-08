Россиянин арестован в Таиланде по делу о детской порнографии

Туристическая полиция Таиланда объявила о задержании в Паттайе гражданина России, на компьютере которого была обнаружена детская порнография.

8 Июня 2018 09:06:13

Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

С заявлением об аресте 39-летнего Алексея Фадеева выступил заместитель начальника туристической полиции Сурачет Хакпан. Генерал Хакпан рассказал, что россиянина арестовали 7 июня по месту проживания в округе Банг-Ламунг провинции Чонбури. Полиция действовала на основании ордера, выданного судом Паттайи.

Как пишет Bangkok Post, в ходе изучения компьютера россиянина полицейские обнаружили более 300 роликов порнографического характера. Алексею Фадееву были предъявлены обвинения в хранении детского порно. Согласно законам Таиланда, ему может грозить до пяти лет тюрьмы и/или штраф в размере до 100 тыс. бат.

Генерал Хакпан отметил, что расследование в отношении Алексея Фадеева продолжается. В частности, полицейские проверяют, не занимался ли россиянин торговлей детским порно. Кроме того, арестованному россиянину могут грозить обвинения в «торговле людьми», если выяснится, что он был причастен к нелегальной секс-индустрии, связанной с подневольным вовлечением людей в сексуальную деятельность.