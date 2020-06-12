Россиянин арестован при транспортировке марихуаны в Таиланде

Иммиграционное бюро Таиланда сообщило об аресте гражданина России и двух тайских граждан по делу о транспортировке наркотиков.

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Об аресте троих подозреваемых заявил накануне (11 июня) подполковник Ноппарат Пимтхонг из Иммиграционного бюро провинции Маха-Саракхам. Заявление было сделано в ходе пресс-конференции с участием главы Иммиграционного бюро генерал-лейтенанта Сомхонга Чингдуанга.

Подполковник Пимтхонг рассказал, что россиянин был арестован еще 9 мая. Тогда в полицию поступила информация о планирующейся перевозке наркотиков и данные о транспортном средстве, которым должны были воспользоваться курьеры. Примерный маршрут также был известен.

Сотрудники полиции и Иммиграционного бюро организовали дежурство на известном участке маршрута и остановили пикап, подходивший под переданное им описание. При досмотре автомобиля было обнаружено 296 пакетов марихуаны.

На месте событий были задержаны два человек – россиянин Кирилл Тартыков и гражданин Таиланда по имени Криссада (фамилия не указана). Третий подозреваемый – некто Сурачарт – скрылся с места событий, но 22 мая сам явился в полицию, после того как суд выдал ордер на его арест.

Фигурантам дела предъявлены обвинения в хранении наркотических средств с целью продажи и нарушении комендантского часа.

Согласно публикациям тайских СМИ, россиянин и двое тайцев перевозили около 300 кг марихуаны.