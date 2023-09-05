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Россиянин арестован по делу мошенников, которые довели тайца до тройного убийства

Полиция Таиланда арестовала на Самуи россиянина Даниила Алдуненкова, проходящего по делу о группе онлайн-мошенников, которые довели до тройного убийства тайца из Самут-Пракана. Оставшийся без денег мужчина в конце августа убил жену и двоих сыновей, после чего попытался покончить с собой, но выжил. Полиция не озвучила подробностей предполагаемой роли Алдуненкова в мошеннической схеме. Обвинения против него выдвинуты по набору статей, которые можно свести к пособничеству в мошенничестве, включая открытие банковских счетов и карт для преступных целей. Арест произвела полиция по восьмому региону, базирующаяся на Пхукете.

Новости Пхукета

5 Сентября 2023, 10:20 AM
Россиянин Даниил Алдуненков после ареста на Самуи. Мужчину считают пособником мошенников, косвенно причастных к тройному убийству. Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Россиянин Даниил Алдуненков после ареста на Самуи. Мужчину считают пособником мошенников, косвенно причастных к тройному убийству. Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Об аресте 31-летнего господина Алдуненкова сообщила 4 сентября газета Bangkok Post. На опубликованной изданием фотографии мужчина сидит в окружении сотрудников Иммиграционного бюро по шестому региону и неких других подразделений, эмблемы которых невозможно различить на снимке.

В тексте указывается, что арест производила базирающаяся на Пхукете полиция по восьмому региону, операцией руководил майор Китти Дэначай. Мужчину арестовали 3 сентября по ордеру, выданному 31 августа в Самут-Пракане, и доставили в эту провинцию. На сайтах перечисленных официальных ведомств информации об аресте россиянина нет.

Господину Алдуненкову предъявили обвинения в мошенничестве, загрузке в копьютерную систему недостоверных данных, предоставлении иным лицам своих банковских счетов и банковских карт для противоправных действий.

Россиянина арестовали в рамках дела против базирующейся в Камбодже группы телефонных мошенников. Коллектив привлек к себе внимание полиции 28 августа, когда обманутый ими 41-летний таец Санит Докмай из Самут-Пракана решил свести счеты с жизнью из-за потери 1,7 млн бат.

Мужчина убил свою 44-летнюю жену и двух сыновей в возрасте девяти и 13 лет. Затем господин Докмай попытался покончить с собой, перерезав вены на руке и горло. Мужчина сейчас находится в больницы.

На фоне широкого резонанса дело взял на контроль «Биг Джоук», широко известный генерал полиции Сурачет Хакпан. Он, в частности, заявил, что полиция уже получила ордера на арест 11 человек, которые, как и Алдуненков, открывали банковские счета на свое имя для использования мошенниками.

 

 

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