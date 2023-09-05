Россиянин арестован по делу мошенников, которые довели тайца до тройного убийства

Полиция Таиланда арестовала на Самуи россиянина Даниила Алдуненкова, проходящего по делу о группе онлайн-мошенников, которые довели до тройного убийства тайца из Самут-Пракана. Оставшийся без денег мужчина в конце августа убил жену и двоих сыновей, после чего попытался покончить с собой, но выжил. Полиция не озвучила подробностей предполагаемой роли Алдуненкова в мошеннической схеме. Обвинения против него выдвинуты по набору статей, которые можно свести к пособничеству в мошенничестве, включая открытие банковских счетов и карт для преступных целей. Арест произвела полиция по восьмому региону, базирующаяся на Пхукете.

Новости Пхукета

5 Сентября 2023, 10:20 AM

Россиянин Даниил Алдуненков после ареста на Самуи. Мужчину считают пособником мошенников, косвенно причастных к тройному убийству. Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post