Россиянин арестован по делу мошенников, которые довели тайца до тройного убийства

Об аресте 31-летнего господина Алдуненкова сообщила 4 сентября газета Bangkok Post. На опубликованной изданием фотографии мужчина сидит в окружении сотрудников Иммиграционного бюро по шестому региону и неких других подразделений, эмблемы которых невозможно различить на снимке.
В тексте указывается, что арест производила базирающаяся на Пхукете полиция по восьмому региону, операцией руководил майор Китти Дэначай. Мужчину арестовали 3 сентября по ордеру, выданному 31 августа в Самут-Пракане, и доставили в эту провинцию. На сайтах перечисленных официальных ведомств информации об аресте россиянина нет.
Господину Алдуненкову предъявили обвинения в мошенничестве, загрузке в копьютерную систему недостоверных данных, предоставлении иным лицам своих банковских счетов и банковских карт для противоправных действий.
Россиянина арестовали в рамках дела против базирующейся в Камбодже группы телефонных мошенников. Коллектив привлек к себе внимание полиции 28 августа, когда обманутый ими 41-летний таец Санит Докмай из Самут-Пракана решил свести счеты с жизнью из-за потери 1,7 млн бат.
Мужчина убил свою 44-летнюю жену и двух сыновей в возрасте девяти и 13 лет. Затем господин Докмай попытался покончить с собой, перерезав вены на руке и горло. Мужчина сейчас находится в больницы.
На фоне широкого резонанса дело взял на контроль «Биг Джоук», широко известный генерал полиции Сурачет Хакпан. Он, в частности, заявил, что полиция уже получила ордера на арест 11 человек, которые, как и Алдуненков, открывали банковские счета на свое имя для использования мошенниками.