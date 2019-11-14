Россиянин арестован на Самуи за оверстей в 2861 день

Правоохранительные органы провинции Сураттхани арестовала гражданина России, превысившего выданное ему разрешение на пребывание в Таиланде на 2861 день.

Новости Пхукета

14 Ноября 2019, 01:13 PM

Фото: PRESS Fire And Rescue / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, россиянин Алексей Сафроненков был арестован в среду, 12 ноября, в кафе на Mae Nam Rd. на острове Самуи. Оверстей был выявлен в ходе проверки документов у иностранцев, которую проводили Иммиграционное бюро и туристическая полиция.

По словам главы Иммиграционного бюро Самуи Супалерка Пханкосона, в последний раз 32-летний россиянин пересекал границу Таиланда 12 января 2012 года, когда въехал в страну из Малайзии через наземный пункт пограничного контроля в провинции Сатун.

Разрешение на пребывание мужчине было выдано сроком до 11 февраля. По словам подполковника Супалерка, срок оверстея составил ровно 2861 день.

Как указывают тайские сми, господин Сафроненков будет на 10 лет занесен в черный список лиц, которым запрещено посещать Таиланд.