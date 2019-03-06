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Россиянин арестован на Пхукете по запросу российских властей

Таиланд готовится выдать российским правоохранительным органам Алексея Долженкова, объявленного в розыск судом Ставрополя в 2015 году. Тайская полиция арестовала мужчину на Пхукете, где он проживал несколько лет.

6 Марта 2019, 01:12 PM
Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Фото: Интерпол

Фото: Интерпол

Об аресте 35-летнего гражданина России Алексея Долженкова, объявленного в розыск судом Ставрополя в 2015 году, сообщил глава Иммиграционного бюро Таиланда генерал-лейтенант Сурачет Хакпан. Арестованный был представлен журналистам на пресс-конференции с участием генерала Хакпана в среду, 5 марта.

Как объявил генерал, находившийся в международном розыске россиянин был арестован на Пхукете еще 27 февраля. Точное место, где был произведен арест, глава Иммиграционного бюро не назвал, ограничившись указанием на округ Мыанг-Пхукет, в состав которого входят Пхукет-Таун, Чалонга, Раваи/Най-Харн и Карон/Ката. Операция была проведена в «координации с посольством России в Таиланде», руководил ей подполковник Правит Сиритхорн из Бангкока.

В карточке Долженкова на сайте Интерпола указывается, что в розыск его объявили по обвинению в незаконной банковской деятельности. Как отметил на пресс-конференции генерал Хакпан, ордер был выдан 7 октября 2015 года. Незадолго до этого, по словам генерала, Долженков покинул Россию, въехал в Таиланд «по туристической визе» и остался жить здесь.

Генерал не уточнил, виза какого типа была у россиянина непосредственно в момент ореста. При этом глава Иммиграционного бюро указал, что в любом случае разрешение на пребывание в Таиланде уже аннулировано. В ближайшее время Долженкова выдадут российским властям.

Как отмечает сайт Pattayapeople.ru, «в России Долженков был лидером преступной группы, которая помогала различным компаниям в незаконных финансовых транзакциях: сокрытие налогов, ложные операции на банковских счетах и пр. В общей сложности мошеннические действия обвиняемого нанесли ущерб финансовой системе Российской Федерации на сумму 485 млн рублей».

 

 

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