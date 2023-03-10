Россиянин арестован на Пхукете по обвинению в незаконном обороте наркотиков

Правоохранительные органы Пхукета арестовали гражданина России Александра Хуббеева по делу о незаконном обороте наркотиков в составе организованной группы. Хуббеев был арестован в зале прилета международного аэропорта Пхукета около 18:00 вторника, 7 марта.

Новости Пхукета

10 Марта 2023, 12:12 AM

Гражданина России Александра Хуббеева обвиняют в незаконном обороте MDA в составе организованной группы из двух и более лиц. Фото: Phuket Immigration Checkpoint