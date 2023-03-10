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Россиянин арестован на Пхукете по обвинению в незаконном обороте наркотиков

Правоохранительные органы Пхукета арестовали гражданина России Александра Хуббеева по делу о незаконном обороте наркотиков в составе организованной группы. Хуббеев был арестован в зале прилета международного аэропорта Пхукета около 18:00 вторника, 7 марта.

Новости Пхукета

10 Марта 2023, 12:12 AM
Гражданина России Александра Хуббеева обвиняют в незаконном обороте MDA в составе организованной группы из двух и более лиц. Фото: Phuket Immigration Checkpoint

Гражданина России Александра Хуббеева обвиняют в незаконном обороте MDA в составе организованной группы из двух и более лиц. Фото: Phuket Immigration Checkpoint

Об аресте Хуббеева сообщило 8 марта Иммиграционное бюро Пхукета. Публикация была размещена на Facebook-странице Phuket Immigration Checkpoint, основной контент которой посвящен работе иммиграционного ведомства в аэропорту.

В тексте указывается, что россиянин был арестован на основании судебного ордера, выданного 16 февраля 2023 года, а участие в аресте россиянина принимали также сотрудники регионального отдела полиции по борьбе с уголовными преступлениями (CSD).

В цитируемом на Facebook отрывке из ордера говорится, что Хуббеев разыскивался за участие во ввозе в страну 3,4-метилендиоксиамфетамина (MDA), наркотика схожего по эйфорическому эффекту с MDMA и нередко выдаваемого за него. Как и другие рекреационные эмпатогены, наркотик не относится к числу особо популярных в Таиланде. 

В тексте указывается, что подозреваемые ввезли наркотик в целях распространения, но не продажи. Плюс отдельно подчеркивается, что действия членов группы «создали угрозу безопасности государства и людей в целом».

Точное количество фигурирующего в деле MDA, неизвестно. Также нет информации и о том, насколько большой была организованная группа, членом которой тайские следователи считают 37-летнего Хуббеева.

 

 

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