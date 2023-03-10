Россиянин арестован на Пхукете по обвинению в незаконном обороте наркотиков

Об аресте Хуббеева сообщило 8 марта Иммиграционное бюро Пхукета. Публикация была размещена на Facebook-странице Phuket Immigration Checkpoint, основной контент которой посвящен работе иммиграционного ведомства в аэропорту.
В тексте указывается, что россиянин был арестован на основании судебного ордера, выданного 16 февраля 2023 года, а участие в аресте россиянина принимали также сотрудники регионального отдела полиции по борьбе с уголовными преступлениями (CSD).
В цитируемом на Facebook отрывке из ордера говорится, что Хуббеев разыскивался за участие во ввозе в страну 3,4-метилендиоксиамфетамина (MDA), наркотика схожего по эйфорическому эффекту с MDMA и нередко выдаваемого за него. Как и другие рекреационные эмпатогены, наркотик не относится к числу особо популярных в Таиланде.
В тексте указывается, что подозреваемые ввезли наркотик в целях распространения, но не продажи. Плюс отдельно подчеркивается, что действия членов группы «создали угрозу безопасности государства и людей в целом».
Точное количество фигурирующего в деле MDA, неизвестно. Также нет информации и о том, насколько большой была организованная группа, членом которой тайские следователи считают 37-летнего Хуббеева.