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Россиянин арестован на Пхангане за просрочку визы на два с половиной года

Иммиграционное бюро провинции Сураттхани сообщило об аресте гражданина России за превышение разрешенного срока пребывания в стране на два с половиной года. Мужчину арестовали на острове Пханган.

Новости Пхукета

22 Марта 2023, 09:27 AM
Сергея Шульман после ареста. Фото: Suratthani Immigration

Сергея Шульман после ареста. Фото: Suratthani Immigration

Как сообщил офис Иммиграционного бюро в Сураттхани на своей странице в Facebook, россиянина Сергея Шульмана арестовали в отеле Somwan Garden на острове Пханган во второй половине дня 20 марта.

Арестованного 34-летнего россиянина доставили в полицейский участок Пхангана для официального предъявления обвинений. Иммиграционное бюро указало, что на момент ареста мужчина просрочил визу уже на 993 дня. Ведомство не пояснило, как именно оно вышло на нелегально жившего в стране россиянина.

Иммиграционное бюро Сураттхани остается самым активным в плане отчетов о своей деятельности по выявлению нелегалов. Сообщение об аресте Шульмана далеко не первое за этот месяц. В частности, перед Full Moon Party на Пхангане были арестованы не менее трех оверстэйщиков из-за рубежа.

Глава пхукетского офиса Иммиграционного бюро в недавней беседе отмечал важность проактивной работы с иностранцами, включая предупреждения об ответственности за нарушение тайского законодательства. Однако пока что отделение Иммиграционного бюро на Пхукете уступает офису на Самуи по активности в соцсетях. В марте ведомство сообщило только об аресте Анатолия Проскрянова, при этом сам арест был произведен в феврале.

Согласно действующей с 2016 года политике Good guys in, Bad guys out, всем арестованным за оверстэй иностранцам грозит депортация с занесением в черный список на пять лет, поскольку они были именно арестованы, а не добровольно сообщили в Иммиграционное бюро об истечении сроков пребывания в стране. В последнем случае оба могли бы избежать депортации. Правила Good guys in, Bad guys out следующие:

При добровольной сдаче в руки властей:

  • Более 90 дней оверстея – черный список на 1 год;

  • Более 1 года оверстея – черный список на 3 года;

  • Более 3 лет оверстея – черный список на 5 года;

  • Более 5 лет оверстея – черный список на 0 года.

В случае ареста властями:

  • Менее 1 года или 1 год оверстея – черный список на 5 лет;

  • Более 1 года оверстея – черный список на 10 лет.

Политика Good guys in, Bad guys out предполагает депортацию и черный список при любом аресте или при оверстэе более 90 дней по любой причине, даже если иностранец оказался в положении оверстейщика невольно, например, по причине задержки с перевыпуском паспорта. Последнее актуально сейчас для россиян, поскольку получение нового документа через посольство РФ в Таиланде сейчас затруднено отсутствием мест в очереди на запись и долгим сроком изготовления документа.

 

 

 

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