Россияне за полгода купили квартир в Таиланде на 2,55 млрд бат

Отчет REIC фиксирует именно передачи прав собственности, то есть уже полностью завершенные операции купли-продажи, а не инвестиции в стройку или полностью профинансированные, но просто еще не закрытые сделки.
Также аналитический центр, входящий в структуру Government Housing Bank (GHB), не фиксирует «продажи» иностранцам вилл или таунхаусов, поскольку эти продажи не предполагают прямого оформления недвижимости в собственность на имя иностранца (фрихолд). Весь лизхолд и оформление виллы на тайскую компанию проходят мимо отчетности.
Общие показатели января-июня на рынке кондоминиумов для иностранцев следующие. Всего было осуществлено 7338 трансферов жилья иностранцам в юнитах, стоимость переданного жилья в деньгах – 37,5 млрд бат, средняя стоимость юнита – 5,1 млн бат.
Почти половина всех трансферов жилья иностранцам пришлась на граждан Китая (3448 юнитов и 18,1 млрд бат). География передач прав собственности не претерпела изменений в сравнении с докризисными годами: Бангкок – 48,8% рынка, Чонбури (Паттайя) – 30,8% рынка, Пхукет – 6,3% рынка. Это в значительной мере связано с предпочтениями китайцев, на которых приходится половина рынка.
«Китайские покупатели все еще идут первым номером по получению прав собственности на квартиры в тайских кондоминиумах с долей рынка 47% в физических квартирах и 48,3% в денежном выражении. Вторая по численности группа – россияне с показателями 9,6% и 7,3% соответственно. Дополнительные интересные факты: максимальная средняя стоимость приобретаемого юнита была у покупателей из Мьянмы (7 млн бат), тогда как клиенты из Индии заняли первую строчку по средней площади покупаемых квартир (89,8 кв. м)», – отметил директор REIC Вичай Вираткапхан.
Доля иностранных покупок в общем объеме трансферов жилья по итогам полугодия увеличилась до 13,6% в юнитах и 24,6% в деньгах. При этом важно понимать, что речь идет о всей стране, большая часть которой – это совсем не туристические локации, где 100% жилья таргетируется на тайских покупателей.
Как видно из приведенных выше данных, развитых рынков кондо для иностранцев всего три – Бангкок, Паттайя и Пхукет. Причем последний уступает по размерам двум первым просто потому, что Бангкок и Паттайя – это именно рынки кондо, а на Пхукете значительную часть продаж составляют виллы и таунхаусы, не попадающие в статистику REIC.
Как отметил господин Вираткапхан, наиболее популярным у иностранцев остается самый бюджетный ценовой сегмент – до 3 млн бат (44,5% всех трансферов). Следующий по массовости – диапазон 3-5 млн бат с долей в 24,7%. Замыкает тройку сегмент 5-7,5 млн бат с долей в 15,9%.
При этом по размерам и планировке квартир порядок иной. Самыми массовыми являются юниты с одной или двумя отдельными спальнями площадью 31-60 кв. м, то есть не самые маленькие (53,6% всех трансферов иностранцам). На втором месте располагаются студии и квартиры с одной спальней площадью до 30 кв. м (29,1% всех трансферов).
Как отметил господин Вираткапхан, список самых востребованных объектов по цене, площади и планировке не изменился с 2018 года. При этом специалист не сказал, что именно первично: предпочтения покупателей или предложение девелоперов. Не исключено, что здесь наблюдается достойная уважения гармония между тем, что хочет клиент и предлагает застройщик.