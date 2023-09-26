Россияне за полгода купили квартир в Таиланде на 2,55 млрд бат

Россияне остаются на втором месте среди всех иностранцев по объемам покупок квартир в Таиланде, то есть «первыми среди не китайцев». В зарубежных продажах недвижимости на китайцев приходится половина всего рынка, а среди остальных покупателей россияне являются уверенными лидерами, причем с быстро растущими объемами покупок. За шесть месяцев 2023 года Центр информации в сфере недвижимости (REIC) зафиксировал 702 передачи прав собственности на апартаменты гражданам России, что в два с половиной раза (на 166%) больше, чем в первом полугодии 2022 года. Всего за январь-июнь 2023 в Таиланде было совершено 7338 трансферов жилья иностранцам, что на 65,5% выше показателя за аналогичный период 2022 года. В российском сегменте рост намного более активный, чем в среднем по рынку.

Новости Пхукета

26 Сентября 2023, 11:21 AM

Россияне являются главными иностранными покупателями жилья на Пхукете, будь то виллы или небольшие квартиры в кондоминиумах. Фото: «Новости Пхукета»

Отчет REIC фиксирует именно передачи прав собственности, то есть уже полностью завершенные операции купли-продажи, а не инвестиции в стройку или полностью профинансированные, но просто еще не закрытые сделки.

Также аналитический центр, входящий в структуру Government Housing Bank (GHB), не фиксирует «продажи» иностранцам вилл или таунхаусов, поскольку эти продажи не предполагают прямого оформления недвижимости в собственность на имя иностранца (фрихолд). Весь лизхолд и оформление виллы на тайскую компанию проходят мимо отчетности.

Общие показатели января-июня на рынке кондоминиумов для иностранцев следующие. Всего было осуществлено 7338 трансферов жилья иностранцам в юнитах, стоимость переданного жилья в деньгах – 37,5 млрд бат, средняя стоимость юнита – 5,1 млн бат.

Почти половина всех трансферов жилья иностранцам пришлась на граждан Китая (3448 юнитов и 18,1 млрд бат). География передач прав собственности не претерпела изменений в сравнении с докризисными годами: Бангкок – 48,8% рынка, Чонбури (Паттайя) – 30,8% рынка, Пхукет – 6,3% рынка. Это в значительной мере связано с предпочтениями китайцев, на которых приходится половина рынка.

«Китайские покупатели все еще идут первым номером по получению прав собственности на квартиры в тайских кондоминиумах с долей рынка 47% в физических квартирах и 48,3% в денежном выражении. Вторая по численности группа – россияне с показателями 9,6% и 7,3% соответственно. Дополнительные интересные факты: максимальная средняя стоимость приобретаемого юнита была у покупателей из Мьянмы (7 млн бат), тогда как клиенты из Индии заняли первую строчку по средней площади покупаемых квартир (89,8 кв. м)», – отметил директор REIC Вичай Вираткапхан.

Доля иностранных покупок в общем объеме трансферов жилья по итогам полугодия увеличилась до 13,6% в юнитах и 24,6% в деньгах. При этом важно понимать, что речь идет о всей стране, большая часть которой – это совсем не туристические локации, где 100% жилья таргетируется на тайских покупателей.

Как видно из приведенных выше данных, развитых рынков кондо для иностранцев всего три – Бангкок, Паттайя и Пхукет. Причем последний уступает по размерам двум первым просто потому, что Бангкок и Паттайя – это именно рынки кондо, а на Пхукете значительную часть продаж составляют виллы и таунхаусы, не попадающие в статистику REIC.

Как отметил господин Вираткапхан, наиболее популярным у иностранцев остается самый бюджетный ценовой сегмент – до 3 млн бат (44,5% всех трансферов). Следующий по массовости – диапазон 3-5 млн бат с долей в 24,7%. Замыкает тройку сегмент 5-7,5 млн бат с долей в 15,9%.

При этом по размерам и планировке квартир порядок иной. Самыми массовыми являются юниты с одной или двумя отдельными спальнями площадью 31-60 кв. м, то есть не самые маленькие (53,6% всех трансферов иностранцам). На втором месте располагаются студии и квартиры с одной спальней площадью до 30 кв. м (29,1% всех трансферов).

Как отметил господин Вираткапхан, список самых востребованных объектов по цене, площади и планировке не изменился с 2018 года. При этом специалист не сказал, что именно первично: предпочтения покупателей или предложение девелоперов. Не исключено, что здесь наблюдается достойная уважения гармония между тем, что хочет клиент и предлагает застройщик.