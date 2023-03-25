Россияне взяли половину всех золотых медалей на Чемпионате мира по аквабайку на Пхукете

Прошедший на Пхукете Чемпионат мира по аквабайку по версии IJSBA принес российским гонщикам сразу пять медалей, включая три золотые, то есть россияне взяли половину всего разыгрывавшегося золота. Награды поделили представители двух гоночных семей, широко известных в международных кругах спортсменов, занимающихся гонками на водных мотоциклах. При этом россияне выступали на WPG#1 Waterjet Offshore World Championship 2023 под своим флагом, а не как нейтральные спортсмены – организаторы из IJSBA (в отличие, к примеру, от парусной World Sailing) не вводили санкций против участников с российским гражданством. Таиланд как принимающая сторона тоже не возражал.

Новости Пхукета

Гонки на водных мотоциклах проходили у побережья Пхукета с 16 по 19 марта. Фото: jetski-worldcup.com

Гонки на водных мотоциклах проходили у побережья Пхукета с 16 по 19 марта. Фото: jetski-worldcup.com

Гонки на водных мотоциклах проходили у побережья Пхукета с 16 по 19 марта. Фото: jetski-worldcup.com

Гонки на водных мотоциклах проходили у побережья Пхукета с 16 по 19 марта. Фото: jetski-worldcup.com

Гонки на водных мотоциклах проходили у побережья Пхукета с 16 по 19 марта. Фото: jetski-worldcup.com

Гонки на водных мотоциклах проходили у побережья Пхукета с 16 по 19 марта. Фото: jetski-worldcup.com

Гонки на водных мотоциклах проходили у побережья Пхукета с 16 по 19 марта. Фото: jetski-worldcup.com

Чемпионата мира по гонкам на аквабайках проходил у западного побережья Пхукета на дистанции от Банг-Тао (где были старт и финиш) до мыса Промтхеп и обратно. Суммарное расстояние составляло 120 км. При этом пхукетские соревнования, действительно, собрали многих гонщиков с выдающейся репутацией, хотя широкой публике их имена известны мало, поскольку гонки на водных мотоциклах едва ли можно отнести к массово популярным видам спорта.

Победителем в главном дивизионе WGP#1 Runabout Open A стал американец Энтони Радетик, спортсмен с ограниченными возможностями из See-Doo XPS. Он не без труда, но все же обошел тайского гонщика Тапатаравата Джосоннусона, занявшего второе место. Действующий чемпион Жан Бруно Пасторелло из Франции был вынужден сложить корону после получения травмы. Бронзу взял Джун Икома из Японии, лучшим из россиян в этом классе стал Алексей Чернуха, показавший шестой результат.

В женском дивизионе WGP#1 Women R/A Open A победу праздновала Ольга Антонюк из Foks Moto. Участница самых престижных мировых соревнований, включая многокилометровые «Дакары на воде», уверенно взяла золото на Пхукете. Второе место заняла Юлия Чернуха из Jetspeed Service, третье – тайская спортсменка Супалак Ниннопарат.

В классе WGP#2 Runabout Open B лучшим стал упомянутый выше Тапатарават Джосоннусон, а серебро забрал Алексей Чернуха, отыгравшийся за Runabout Open A. Немного не дотянул до медалей и закончил четвертым Алексей Безруков из Explosive Ice. Бронзу взял таец Супап Пунсопа.

В дивизионе WGP#2 Runabout Limited B на верхнюю строчку пьедестала поднялся Никита Антонюк, сын Ольги и ее сокомандник по Foks Moto, который был по факту единственным иностранным спортсменов в этом целиком тайском классе. Впрочем, хозяева акватории не смогли угнаться за гостем с российского Дальнего Востока.

В дивизионе WGP#3 R/A +300HP Stock C победу тоже праздновал участник, выступавший под российским флагом, но из другой гоночной семьи. Золото завоевал Всеволод Чернуха, причем его отрыв по очкам от занявшего второе место Панупонга Чайтавакуна в итоговых таблицах выглядит неприлично большим. Если в других дивизионах речь идет максимум о десятке баллов, то здесь – почти о сотне.

Наконец, в классе WGP#3 R/A Novice Stock C первое место снова взял представитель хозяев турнира – тайский гонщик Касидит Тираапратип. Вторым был австралиец Мэтт Дэйли.

Полные результаты соревнований доступны на jetski-worldcup.com.