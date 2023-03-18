Россияне продолжают лидировать по прибытиям на Пхукет в марте

Несмотря на существенный рост числа рейсов из Китая и отсутствие изменений в количестве рейсов из России, россияне по-прежнему остаются самыми многочисленными туристами на Пхукете в марте, обгоняя китайцев в два раза, а индийских граждан – в три с лишним. Это следует из свежих данных пхукетского офиса Иммиграционного бюро, опубликованных 17 марта.

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Вплоть до середины февраля страница Phuket Info Center в ежедневном режиме публиковало данные о зарубежных прибытиях, которые ей поставляло местное отделение Иммиграционного бюро. Однако затем эта практика была свернута, так что вчерашняя публикация ведомства стала первым апдейтом (пусть и не самым подробным) за месяц.

Как сообщил Иммиграционное бюро, первая пятерка стран по прямым прибытиям на Пхукет (с прохождением паспортного контроля на острове) за 1-15 марта выглядит следующим образом:

Россия – 47525 визитов;

Китай – 21414;

Индия – 14320

Казахстан – 9703;

Германия – 9602.

Общие прибытия за отчетный период – 184762 прибытия. В качестве находящихся/проживающих на Пхукете зарегистрированы 214528 иностранцев.

Отдельно ведомство указало, что за 1-15 марта паспортный контроль прошли 16035 пассажиров морского транспорта, включая круизные лайнеры (8 судов), частные яхты (31 лодка) и грузовые суда (в судов). Первую пятерку здесь составляют граждане Индонезии (4146 человек), Малайзии (3636), США (2283), Великобритании (952) и Сингапура (804).

В качестве третьей части отчета Иммиграционное бюро опубликовало статистику по выдаче желтых (предупреждение) и красных (депортация) карточек иностранцам за различные правонарушения. Желтых карточек за 1-15 марта было выдано четыре (двумя гражданам Франции, гражданину Украины и гражданину Швеции). Красные карточки получили два человека (гражданин Швеции и гражданин Франции).

Статистика Иммиграционного бюро за 1-15 марта позволяет составить представление о примерном числе прямых прибытий из России (без учета россиян, прошедших паспортный контроль в Бангкоке и прилетевших на Пхукет внутренними рейсами). За период с 1 января по 14 февраля, согласно последнему отчету на странице Phuket Info Center, в аэропорту было зафиксировано 153,4 тыс. прибывших авиапассажиров с российскими паспортами. Количество рейсов из России и их загрузка за месяц не изменились, поэтому турпоток за период с 1 января по 15 марта можно оценить на уровне 250 тыс. россиян.

Данные цифры в принципе соответствуют общим оценкам Туристического управления Таиланда (ТАТ), которое говорит о 480 тыс. прибытий в масштабах всей страны за первые полтора месяца 2023 года (доля Пхукета в размере чуть более всего половины рынка соответствует тому, что фиксировалось в прошлом году).

Однако четверть миллиона прибытий на один лишь Пхукет за неполный квартал означают, что если тренд гипотетически сохранился бы, то Таиланд в 2023 году мог бы легко превысит показатель 2019 года по турпотоку из России. Однако же в ТАТ учитывают традиционный резский спад в низкий сезон и говорят о миллионе россиян в масштабах всей страны по итогам 12 месяцев.