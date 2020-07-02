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Россияне Пхукета проголосовали против поправок в конституцию

В среду, 1 июля, состоялось общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ. В Таиланде работали два избирательных участка. На обоих большинство голосов было отдано против поправок.

Новости Пхукета

2 Июля 2020, 04:14 PM
За поправки на Пхукете отдали 23,51% голосов, против – 76,49%. Фото: www.vybory.izbirkom.ru

За поправки на Пхукете отдали 23,51% голосов, против – 76,49%. Фото: www.vybory.izbirkom.ru

Согласно данным ЦИК России, на пхукетском участке 8380 в Royal Phuket Marina проголосовали 370 граждан РФ, еще один человек бюллетень получил, но в урну не опустил.

За поправки было отдано 87 голосов (23,51%), против – 283 голоса (76,49%). Недействительных бюллетеней не было.

На участке 8284 (голосование в посольстве в Бангкоке и выездное голосование в Паттайе) проголосовали 411 человек, еще один человек бюллетень получил, но в урну не опустил.

За поправки было отдано 164 голоса (39,90%), против – 241 голос (58,64%). Шесть бюллетеней были признаны недействительными.

Отметим, что по общим итогам голосования россияне поддержали поправки. За проголосовали 77,92%, против – 21,27% (после обработки 99,97% протоколов). Явка на голосовании составила 64,99%.

 

 

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