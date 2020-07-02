Россияне Пхукета проголосовали против поправок в конституцию

В среду, 1 июля, состоялось общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ. В Таиланде работали два избирательных участка. На обоих большинство голосов было отдано против поправок.

Новости Пхукета

2 Июля 2020, 04:14 PM

За поправки на Пхукете отдали 23,51% голосов, против – 76,49%. Фото: www.vybory.izbirkom.ru