Россияне Пхукета проголосовали против поправок в конституцию

Согласно данным ЦИК России, на пхукетском участке 8380 в Royal Phuket Marina проголосовали 370 граждан РФ, еще один человек бюллетень получил, но в урну не опустил.
За поправки было отдано 87 голосов (23,51%), против – 283 голоса (76,49%). Недействительных бюллетеней не было.
На участке 8284 (голосование в посольстве в Бангкоке и выездное голосование в Паттайе) проголосовали 411 человек, еще один человек бюллетень получил, но в урну не опустил.
За поправки было отдано 164 голоса (39,90%), против – 241 голос (58,64%). Шесть бюллетеней были признаны недействительными.
Отметим, что по общим итогам голосования россияне поддержали поправки. За проголосовали 77,92%, против – 21,27% (после обработки 99,97% протоколов). Явка на голосовании составила 64,99%.