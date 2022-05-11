Россияне остаются в топ-5 по прибытиям на Пхукет в мае

Согласно отчету Phuket Immigration Daily Report за 10 мая 2022 года, россияне по-прежнему прилетают на Пхукет в значительном количестве относительно общих показателей. Согласно данным Иммиграционного бюро, с 1 по 10 мая через иммиграционный контроль в аэропорту Пхукета прошли 1407 обладателей российских паспортов.
В это число входят россияне, прилетевшие на Пхукет из-за рубежа с любыми, не только туристическими, целями. Однако речь не идет о пассажирах чисто внутренних рейсов, поскольку они паспортного контроля по прилету не проходят и с Иммиграционным бюро не сталкиваются никак.
Первая десятка прибытий по национальностям за 1-10 мая:
- Индия – 6159 человек;
- Австралия – 2897;
- Великобритания –1989;
- Сингапур – 1730;
- Россия – 1407;
- Саудовская Аравия – 1154;
- Малайзия –1084;
- Германия – 1051;
- ОАЭ – 968;
- США – 915.
Прекращение прямых авиарейсов в марте не помешало россиянам удержать первую строчку в списке иностранцев, посетивших Пхукет за время действия программы Test & Go, то есть с 1 ноября 2021 года по 30 апреля 2022 года (включая соответствующий этап программы Sandbox, начавшейся с 1 июля).
Первая десятка прибытий по национальностям за ноябрь-апрель:
- Россия - 62919 прибытий;
- Великобритания – 42149;
- Германия – 39429;
- Франция – 24414;
- Австралия – 21495;
- Израиль – 19102;
- Швеция – 18656;
- Казахстан – 17778;
- Индия – 15878;
При этом майская отчетность Иммиграционного бюро также указывает на то, что прогноз официальных лиц относительно резкого увеличения турпотока после замены с 1 мая программ Test & Go и Sandbox на схему No Quarantine, пока не сбылись.
В первый день действия новых правил въезда (1 мая) генеральный директор Пхукетского аэропорта Мончай Танод говорил, что ежедневный поток зарубежных прибытий должен быть выше 5 тыс. в сутки. На деле Иммиграционное бюро зафиксировало максимум прибытий по схеме No Quarantine в 2583 человека 8 мая, минимум составлял 1510 человек 2 мая. Всего за 10 дней – 20979 прибытий, среднее арифметическое – 2098 человек в день.