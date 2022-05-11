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Россияне остаются в топ-5 по прибытиям на Пхукет в мае

Несмотря на прекращение прямого авиасообщения между Россией и Таиландом в начале марта, россияне до сих пор держатся в первой пятерке самых частых гостей Пхукета и остаются лидерами по абсолютному числу прибытий с 1 ноября 2021, когда была запущена программа Test & Go.

Новости Пхукета

12 Мая 2022, 11:00 AM
Даже в мае россияне остаются в первой десятке по числу прибытий на Пхукет. Фото: АоТ

Даже в мае россияне остаются в первой десятке по числу прибытий на Пхукет. Фото: АоТ

Прибытия на Пхукет в мае. Изображение: Phuket Info Center

Прибытия на Пхукет в мае. Изображение: Phuket Info Center

Прибытия на Пхукет в мае. Изображение: Phuket Info Center

Прибытия на Пхукет в мае. Изображение: Phuket Info Center

Прибытия на Пхукет в ноябре-апреле. Изображение: Phuket Info Center

Прибытия на Пхукет в ноябре-апреле. Изображение: Phuket Info Center

Согласно отчету Phuket Immigration Daily Report за 10 мая 2022 года, россияне по-прежнему прилетают на Пхукет в значительном количестве относительно общих показателей. Согласно данным Иммиграционного бюро, с 1 по 10 мая через иммиграционный контроль в аэропорту Пхукета прошли 1407 обладателей российских паспортов.

В это число входят россияне, прилетевшие на Пхукет из-за рубежа с любыми, не только туристическими, целями. Однако речь не идет о пассажирах чисто внутренних рейсов, поскольку они паспортного контроля по прилету не проходят и с Иммиграционным бюро не сталкиваются никак.

Первая десятка прибытий по национальностям за 1-10 мая:

  • Индия – 6159 человек;
  • Австралия – 2897;
  • Великобритания –1989;
  • Сингапур – 1730;
  • Россия – 1407;
  • Саудовская Аравия – 1154;
  • Малайзия –1084;
  • Германия – 1051;
  • ОАЭ – 968;
  • США – 915.

Прекращение прямых авиарейсов в марте не помешало россиянам удержать первую строчку в списке иностранцев, посетивших Пхукет за время действия программы Test & Go, то есть с 1 ноября 2021 года по 30 апреля 2022 года (включая соответствующий этап программы Sandbox, начавшейся с 1 июля).

Первая десятка прибытий по национальностям за ноябрь-апрель:

  • Россия - 62919 прибытий;
  • Великобритания – 42149;
  • Германия – 39429;
  • Франция – 24414;
  • Австралия – 21495;
  • Израиль – 19102;
  • Швеция – 18656;
  • Казахстан – 17778;
  • Индия – 15878;

При этом майская отчетность Иммиграционного бюро также указывает на то, что прогноз официальных лиц относительно резкого увеличения турпотока после замены с 1 мая программ Test & Go и Sandbox на схему No Quarantine, пока не сбылись.

В первый день действия новых правил въезда (1 мая) генеральный директор Пхукетского аэропорта Мончай Танод говорил, что ежедневный поток зарубежных прибытий должен быть выше 5 тыс. в сутки. На деле Иммиграционное бюро зафиксировало максимум прибытий по схеме No Quarantine в 2583 человека 8 мая, минимум составлял 1510 человек 2 мая. Всего за 10 дней – 20979 прибытий, среднее арифметическое – 2098 человек в день.

 

 

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