Россияне остаются в топ-5 по прибытиям на Пхукет в мае

Несмотря на прекращение прямого авиасообщения между Россией и Таиландом в начале марта, россияне до сих пор держатся в первой пятерке самых частых гостей Пхукета и остаются лидерами по абсолютному числу прибытий с 1 ноября 2021, когда была запущена программа Test & Go.

Новости Пхукета

Даже в мае россияне остаются в первой десятке по числу прибытий на Пхукет. Фото: АоТ

Согласно отчету Phuket Immigration Daily Report за 10 мая 2022 года, россияне по-прежнему прилетают на Пхукет в значительном количестве относительно общих показателей. Согласно данным Иммиграционного бюро, с 1 по 10 мая через иммиграционный контроль в аэропорту Пхукета прошли 1407 обладателей российских паспортов.

В это число входят россияне, прилетевшие на Пхукет из-за рубежа с любыми, не только туристическими, целями. Однако речь не идет о пассажирах чисто внутренних рейсов, поскольку они паспортного контроля по прилету не проходят и с Иммиграционным бюро не сталкиваются никак.

Первая десятка прибытий по национальностям за 1-10 мая:

Индия – 6159 человек;

Австралия – 2897;

Великобритания –1989;

Сингапур – 1730;

Россия – 1407;

Саудовская Аравия – 1154;

Малайзия –1084;

Германия – 1051;

ОАЭ – 968;

США – 915.

Прекращение прямых авиарейсов в марте не помешало россиянам удержать первую строчку в списке иностранцев, посетивших Пхукет за время действия программы Test & Go, то есть с 1 ноября 2021 года по 30 апреля 2022 года (включая соответствующий этап программы Sandbox, начавшейся с 1 июля).

Первая десятка прибытий по национальностям за ноябрь-апрель:

Россия - 62919 прибытий;

Великобритания – 42149;

Германия – 39429;

Франция – 24414;

Австралия – 21495;

Израиль – 19102;

Швеция – 18656;

Казахстан – 17778;

Индия – 15878;

При этом майская отчетность Иммиграционного бюро также указывает на то, что прогноз официальных лиц относительно резкого увеличения турпотока после замены с 1 мая программ Test & Go и Sandbox на схему No Quarantine, пока не сбылись.

В первый день действия новых правил въезда (1 мая) генеральный директор Пхукетского аэропорта Мончай Танод говорил, что ежедневный поток зарубежных прибытий должен быть выше 5 тыс. в сутки. На деле Иммиграционное бюро зафиксировало максимум прибытий по схеме No Quarantine в 2583 человека 8 мая, минимум составлял 1510 человек 2 мая. Всего за 10 дней – 20979 прибытий, среднее арифметическое – 2098 человек в день.