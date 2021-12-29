Россияне остаются лидерами по числу прибытий на Пхукет

Туристы из России стремительно возглавили рейтинг самых многочисленных на Пхукете в конце ноября и, видимо, продолжат оставаться на первой строчке и дальше. Отмена программы Test & Go на показателе не сказалась, хотя в абсолютных величинах он гораздо ниже того, что было до пандемии.

Новости Пхукета

Согласно отчету пхукетского офиса Иммиграционного бюро за 28 декабря, с начала месяца остров принял более 17,5 тыс. туристов из России. Следом идут граждане Германии (11,96 тыс.) и Великобритании (9,5 тыс).

Пересмотр условий Test & Go, а затем и приостановка программы нанесли серьезный удар по числу прибытий. Однако ни Россия, ни Украина, ни Казахстан никогда в программу не включались и прилетали по схеме Sandbox.

Согласно отчету Туристического управления Таиланда (ТАТ) еще в понедельник, 27 декабря схема Test & Go обходила Sandbox (2,6 тыс. человек против 1,7 тыс). Но уже на следующий день началось падение, прежде всего, за счет Test & Go (1,8 тыс. против 1,3 тыс.).

28 декабря аэропорт принял 17 рейсов из-за рубежа, которые выполнили THAI Airways, TUI Fly, 2 бизнес-джета, Air Astana, Etihad, Еmirates, Finnair, Qatar Airways (2), Turkish Airlines, S7 Airline, Hong Kong Express, Scoot и Singapore Airlines (3). При этом туристический гигант TUI Nordic прямо заявил The Phuket News, что информация о приостановке их рейсов не соответствует действительности.

Рейсы из России и других стран постсоветского пространства также продолжились. В частности, 26 декабря туристов из Иркутска привезли Уральские авиалинии.











