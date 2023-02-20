Россияне оштрафованы на 20 тыс. бат за езду на аквабайках у острова Хонг

Гражданин России и его супруга были оштрафованы на 10 тыс. бат каждый за езду на аквабайках у острова Хонг в провинции Краби. Как узнали от официальных лиц россияне, в провинции действуют внутренние правила зонирования акватории и защиты морской экологии, запрещающее в определенных местах «моторизованные водные виды спорта».

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Аквабайки россиян в одной из бухт Лэм-Понга в Краби. Фото: PR Krabi

Аквабайки россиян в одной из бухт Лэм-Понга в Краби. Фото: PR Krabi

О выписанных россиянам штрафах сообщил 20 февраля провинциальный офис Департамента связей с общественностью в Краби (PR Krabi). Ведомство также опубликовало фотографии с мыса Понг, где официальные лица нашли граждан россии и их водные мотоциклы, но решило не раскрывать имена.

Согласно публикации PR Krabi, двух иностранцев на аквабайках заметили у острова Хонг 19 февраля тайские лодочники. Сделав фотографии нарушителей, они обратились в профильные ведомства, чтобы те приняли меры.

Местный офис Морского департамента оперативно отреагировал на жалобу. Уже утром 20 февраля сотрудники ведомства прибыли на мыс Понг (Лэм-Понг) в материковой части Краби и в одной из бухт обнаружили два синих аквабайка на воде и россиянина с супругой на берегу.

Мужчина подтвердил официальным лицам, что действительно на сделанных 19 февраля фотографиях запечатлены он и его жена. 47-летний россиянин, оказавшийся путешествующим по стране экспатом из Паттайи, пояснил, что не знал о действующих в Краби внутренних правилах, поэтому не имел представления, что у острова Хонг нельзя использовать аквабайки.

Сотрудники Морского департамента выслушали объяснения, но не стали делать скидок на незнание экспатами из Паттайи местных правил в Краби. Россиянин и его жена были оштрафованы на 10 тыс. бат каждый за нарушение природоохранного законодательства.

Непосредственно к самим аквабайкам вопросов у властей Краби не возникло. Проверка показала, что техника должным образом зарегистрирована в Паттайе, а в Краби россияне привезли ее на трейлере.

Супруги путешествовали по южному Таиланду, останавливаясь в разных местах на побережье и исследуя их на водных мотоциклах. До инцидента в Краби у неназванных россиян никаких проблем не возникало.