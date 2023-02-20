Россияне оштрафованы на 20 тыс. бат за езду на аквабайках у острова Хонг

О выписанных россиянам штрафах сообщил 20 февраля провинциальный офис Департамента связей с общественностью в Краби (PR Krabi). Ведомство также опубликовало фотографии с мыса Понг, где официальные лица нашли граждан россии и их водные мотоциклы, но решило не раскрывать имена.
Согласно публикации PR Krabi, двух иностранцев на аквабайках заметили у острова Хонг 19 февраля тайские лодочники. Сделав фотографии нарушителей, они обратились в профильные ведомства, чтобы те приняли меры.
Местный офис Морского департамента оперативно отреагировал на жалобу. Уже утром 20 февраля сотрудники ведомства прибыли на мыс Понг (Лэм-Понг) в материковой части Краби и в одной из бухт обнаружили два синих аквабайка на воде и россиянина с супругой на берегу.
Мужчина подтвердил официальным лицам, что действительно на сделанных 19 февраля фотографиях запечатлены он и его жена. 47-летний россиянин, оказавшийся путешествующим по стране экспатом из Паттайи, пояснил, что не знал о действующих в Краби внутренних правилах, поэтому не имел представления, что у острова Хонг нельзя использовать аквабайки.
Сотрудники Морского департамента выслушали объяснения, но не стали делать скидок на незнание экспатами из Паттайи местных правил в Краби. Россиянин и его жена были оштрафованы на 10 тыс. бат каждый за нарушение природоохранного законодательства.
Непосредственно к самим аквабайкам вопросов у властей Краби не возникло. Проверка показала, что техника должным образом зарегистрирована в Паттайе, а в Краби россияне привезли ее на трейлере.
Супруги путешествовали по южному Таиланду, останавливаясь в разных местах на побережье и исследуя их на водных мотоциклах. До инцидента в Краби у неназванных россиян никаких проблем не возникало.