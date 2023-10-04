Россияне обошли китайцев по прибытиям на Пхукет на фоне общего спада

Прямой турпоток из России на Пхукет впервые с апреля обошел по объемам китайский. Это следует из отчета Иммиграционного бюро о прохождении паспортного контроля в аэропорту. Впрочем, приведенные цифры показывают, что смена лидера произошла за счет сокращения китайского показателя, а не роста российского. Резкое увеличение прибытий из России ожидается в ноябре, когда авиакомпании и туроператоры перейдут с летнего на зимнее расписание. Всего же за год можно ожидать минимум 700 тыс. визитов из РФ на Пхукет.

Новости Пхукета

5 Октября 2023, 09:00 AM

Сентябрьская статистика Иммиграционного бюро. Фото: Phuket Immigration

За сентябрь Иммиграционное бюро Пхукета зафиксировало 242,8 тыс. прохождений паспортного контроля международными пассажирами. Это на 21,5% меньше показателя за август, когда на остров прибыли 309,3 тыс. человек. В июле было зарегистрировано 320,3 тыс. прибытий, в сравнении с этой цифрой спад составляет 24,2%. Причина падения не называется, но серьезный вклад внес Китай – сентябрьский показатель на 42,3% ниже августовского и на 50,1% ниже августовского.

Отдельно Иммиграционное бюро фиксирует количество регистраций иностранцев по месту проживания – и здесь тоже очевидна просадка. В сентябре показатель составлял 288,5 тыс., в августе было 334,8 тыс.

Впрочем, детальная информация по прибытиям с топовых рынков показывает, что Россия в общей просадке визитов не виновата. Показатель РФ в последние три месяца демонстрировал только рост. Так же набирает силу рынок Индии.

Первая пятерка стран по прибытиям в сентябре выглядит так:

Россия – 40,2 тыс. (против 39,2 тыс. в августе и 35,5 тыс. в июле);

Китай – 37,3 тыс. (64,7 тыс. и 74,8 тыс.);

Австралия – 21,1 тыс. (20,4 тыс. и 24,8 тыс.);

Индия – 19 тыс. (18,2 тыс. и 17,2 тыс.);

Малайзия – 13,1 тыс. (16,2 тыс. и 13,8 тыс. у Гонконга).

Наиболее серьезно цифры в сентябре изменились у Китая и Малайзии. Первая страна показала спад в месячном отношении на 42,3%, вторая – на 19,1%.

Российский рынок

Российский турпоток остается в течение всего низкого сезона стабильным. Он заметно ниже того, что наблюдалось в высокий сезон, но даже этих цифр хватает, чтобы занимать первое или второе место в каждый из месяцев. При этом российские прибытия за декабрь-март превышали 90 тыс. в месяц, а в ноябре и апреле было более 60 тыс.

Опираясь на приведенные выше цифры, можно прогнозировать, что всего за 2023 год Пхукет может напрямую принять не менее 700 тыс. российских граждан. Однако, эти 700 тыс. – именно минимум.

Прежде всего, данный прогноз опирается на показатели предыдущего высокого сезона, тогда как туристическая отрасль уверена, что в этом году ноябрь и декабрь будут еще более «русскими», чем годом ранее. Об этом на августовских роуд-шоу в Москве и Санкт-Петербурге говорили и пхукетский бизнес, и пхукетские официальные лица. Российские туроператоры также уже запланировали более активную зимнюю программу в Таиланд, о чем сообщал «Вестник АТОР», отраслевое издание Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Во-вторых, в качестве мотивирующего фактора может сработать решение Иммиграционного бюро дать россиянам возможность продлевать 30-дневные штампы еще на 30 дней. Каждое подобное решение, как правило, стимулирует интерес к рынку.

Кроме того, нужно сделать поправку на то, что приведенные выше цифры Иммиграционного бюро не включают тех россиян, кто проходит паспортный контроль не в аэропорту Пхукета, а, например, в Бангкоке, после чего прибывает на остров как пассажир внутреннего рейса и, соответственно, в поле зрения местного бюро не попадает. Таких неучтенных россиян может быть порядка 20% от прямых прибытий.

«Уверенный спрос на Таиланд со стороны россиян, наметившийся в сезоне 2022-2023, а также продолжающийся дефицит доступных зарубежных направлений, сначала замотивировали туроператоров продлить часть чартерных программ на лето, а теперь – увеличить объемы перевозки и географию вылетов на сезон 2023-2024», – пишет «Вестник АТОР».

Состав совершающих прямые рейсы в Таиланд авиаперевозчиков, как уже писали «Новости Пхукета», видимо, не изменится: это будет уже летающая на Пхукет четверка в составе «Аэрофлота», «Икара», Azur Air и Red Wings плюс перевозчик S7, который на Пхукет не летает и не полетит. Однако рейсов у четверки будет больше, причем из большего числа российских городов.

В августе «Вестник АТОР» первым сообщил о неизбежном подорожания туров в Таиланд в сезоне 2023-2024 на фоне подтвержденного тайскими отельерами роста стоимости размещения. Однако это подорожание, как уточнило издание в сентябре, «не будет глобальным, особенно при условии размещения в отелях бюджетной категории» и при условии раннего бронирования.

«В прошлом году в декабре можно было купить тур в Таиланд за 100 тыс. рублей на человека. Какими будут цены в декабре текущего года, покажет время, но если купить тур на декабрь сейчас, то можно уложиться в бюджет даже меньше, чем 100 тыс. рублей на человека», – отмечал «Вестник АТОР» в сентябрьской публикации.

Прибавка от Казахстана

Также свой вклад в туристические перспективы Пхукета должен внести Казахстан, который с точки зрения местного турбизнеса является частью глобального Russian market, то есть русскоговорящих туристов.

По оценкам Туристического управления Таиланда (ТАТ), на фоне безвизового режима Таиланд должен за октябрь-февраль принять 129,5 тысяч туристов из Казахстана, причем Пхукет для них является основным направлением.

В прошлом сезоне страна из месяца в месяц наращивала прибытия на остров, пока не вышла на третьем место среди всех стран. Средний показатель составлял 15 тыс. прямых прибытий в месяц. В сентябре этого хватило бы, чтобы Казахстан занял четвертую строчку в топ-5. Впрочем, казахстанский рынок столь же сезонный, как и российский, так что массовые прибытия ожидаются с ноября. И тогда станет очевидно, насколько эффективно сработал план Сеттхи Тхависина по предоставлению казахстанцам права на безвизовое посещение Таиланда.