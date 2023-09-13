Россияне и китайцы продолжают заселять квартал у Central Phuket

Первая фаза Phyll – это три восьмиэтажных корпуса на 439 квартир, сдача планируется в октябре. На следующий год запланирован запуск второй и третьей фаз – еще на 700 квартир.
Как заявил президент CPN по жилищному девелопменту Кри Детчай, девелопер позиционировал кондо как проект для тайцев, и первая фаза в принципе не рекламировалась иностранцам, но 15% продаж пришлись на покупателей из за рубежа, большинство из которых составили россияне. На втором месте – китайцы.
CPN приобрела участок площадью в 20 рай позади Central и недалеко от школы HeadStart незадолго до начала пандемии. Первая фаза кондоминиума Phyll была запущена во время коронавируса, текущий уровень реализации жилья – 70%. К концу года CPN ожидает продажи 100% квартир.
Первая фаза Phyll располагается на участке примерно в 6 рай. Таким образом под вторую и третью фазы, запланированные на 2024 год, остается еще по столько же. Всего планируется более 1,4 тыс. квартир в районе, который еще несколько лет назад называли будущим «аптауном» Пхукет-Тауна в противовес «даунтауну» – историческому центру города.
Посвященная успеху проекта Phyll пресс-конференция CPN на Пхукете проходила под слоганом «Первые в создании будущего Пхукета».
Квартал за Central Floresta, административно относящийся к тамбону Вичит, с 2022 года начал становиться новой точкой притяжения для русскоязычного сообщества Пхукета. Возведенные там кондоминиумы The Base и Zcape подхватили и развили тренд, заданный серией комплексов dCondo в Кату.
Район, некогда представлявщий собой просто лесной массив, в последние годы активно развивается в качестве жилого и все чаще фигурирует в новостях. Именно там в июле полиция нейтрализовывала россиянина, пытавшегося вскрывать чужие авто консервным ножом. К мужчине применили таззер, о его судьбе после госпитализации ничего неизвестно.
Там же располагался и пхукетский филиал туристической империи бизнесмена Чайяната (Тухао) Корнчайянат, арестованного в прошлом году в рамках масштабного дела против китайской мафии. До пандемии в ориентированных на китайцев заведениях Тухао, сосредоточенных в районе Mueang Chao Fa Rd. и Mueang Naka Rd., работало значительно число граждан КНР.