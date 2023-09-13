Россияне и китайцы продолжают заселять квартал у Central Phuket

Граждане России и Китая составили большинство иностранных покупателей квартир в первой фазе кондоминиума Phyll, возводимого застройщиком Central Pattana (CPN) позади принадлежащего той же группе комплекса Central Floresta. Начиная строительство, CPN, по признанию ее менеджмента, в принципе не нацеливалась ни на каких иностранцев и даже не привлекала агентов для продажи квартир покупателям из-за рубежа. Однако это не стало помехой для россиян и китайцев, полюбивших в последние годы квартал позади нового корпуса Central.

Новости Пхукета

13 Сентября 2023, 09:28 AM

Пресс-конференция CPN, посвященная успеху кондо Phyll в квартале у Central Floresta. Фото: PR Phuket

Первая фаза Phyll – это три восьмиэтажных корпуса на 439 квартир, сдача планируется в октябре. На следующий год запланирован запуск второй и третьей фаз – еще на 700 квартир.

Как заявил президент CPN по жилищному девелопменту Кри Детчай, девелопер позиционировал кондо как проект для тайцев, и первая фаза в принципе не рекламировалась иностранцам, но 15% продаж пришлись на покупателей из за рубежа, большинство из которых составили россияне. На втором месте – китайцы.

CPN приобрела участок площадью в 20 рай позади Central и недалеко от школы HeadStart незадолго до начала пандемии. Первая фаза кондоминиума Phyll была запущена во время коронавируса, текущий уровень реализации жилья – 70%. К концу года CPN ожидает продажи 100% квартир.

Первая фаза Phyll располагается на участке примерно в 6 рай. Таким образом под вторую и третью фазы, запланированные на 2024 год, остается еще по столько же. Всего планируется более 1,4 тыс. квартир в районе, который еще несколько лет назад называли будущим «аптауном» Пхукет-Тауна в противовес «даунтауну» – историческому центру города.

Посвященная успеху проекта Phyll пресс-конференция CPN на Пхукете проходила под слоганом «Первые в создании будущего Пхукета».

Квартал за Central Floresta, административно относящийся к тамбону Вичит, с 2022 года начал становиться новой точкой притяжения для русскоязычного сообщества Пхукета. Возведенные там кондоминиумы The Base и Zcape подхватили и развили тренд, заданный серией комплексов dCondo в Кату.

Район, некогда представлявщий собой просто лесной массив, в последние годы активно развивается в качестве жилого и все чаще фигурирует в новостях. Именно там в июле полиция нейтрализовывала россиянина, пытавшегося вскрывать чужие авто консервным ножом. К мужчине применили таззер, о его судьбе после госпитализации ничего неизвестно.

Там же располагался и пхукетский филиал туристической империи бизнесмена Чайяната (Тухао) Корнчайянат, арестованного в прошлом году в рамках масштабного дела против китайской мафии. До пандемии в ориентированных на китайцев заведениях Тухао, сосредоточенных в районе Mueang Chao Fa Rd. и Mueang Naka Rd., работало значительно число граждан КНР.