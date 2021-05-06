Россияне больше всего ждут открытия Италии, Таиланда и Испании

Таиланд вошел в первую тройку туристических направлений, открытия которых больше всего ждут россияне. Таковы данные сервиса OneTwo Trip.

Новости Пхукета

6 Мая 2021, 06:40 PM

Пляжи Краби ждут туристов не меньше, чем пляжи Пхукета. Фото: John Shedrick

Как сообщает ТАСС, сервис OneTwoTrip опросил почти 4 тыс. своих клиентов, чтобы выяснить, открытия каких стран россияне ждут больше всего.

Чаще прочих упоминались Италия (20% респондентов), Таиланд (10%), Испания (8%). Среди азиатских направлений также были отмечены Вьетнам (3%) и Индонезия (2,5%).

Кроме того, почти 8% опрошенных ждут возобновления чартеров и увеличения числа регулярных рейсов в Турцию. Полного снятия ограничений в мире ожидают 0.5%

OneTwoTrip также выяснил, что за новостями о возможном открытии границ следят 73,5% опрошенных. Причем 44% туристов отметили, что сразу начинают искать билеты, если видят новость об открытии той или иной страны.