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Россиянам в Таиланде выдано 1,2 посольских писем для продления виз

Посольство России в Таиланде держит на постоянном контроле вопрос легального пребывания в стране российских граждан, которые не могут вылететь домой из-за нарушения авиасообщения и имеют проблемы с доступам к финансам из-за прекращения обслуживания российских карт Visa и MasterCard, сообщает ТАСС.

Новости Пхукета

15 Марта 2022, 09:00 AM
«Все российские граждане получат необходимое содействие», – обещает посольство РФ в Таиланде.

«Все российские граждане получат необходимое содействие», – обещает посольство РФ в Таиланде.

В сообщении ТАСС от 13 марта говорится, что посольство в Бангкоке и генеральное консульство на Пхукете выдали находящимся в Таиланде россиянам более 1,2 тыс писем для продления разрешений на пребывание в стране (их на основании писем оформлеяет Иммиграционное бюро).

«По договоренности с таиландской стороной указанные загранучреждения оформляют российским туристам письма в адрес местных миграционных властей, позволяющие продлевать срок законного пребывания на 30 дней, – цитирует ТАСС публикацию посольства в Facebook. – В настоящее время выдано более 1,2 тыс. таких писем».

Дипломатическая миссия пообещала, что «все российские граждане получат необходимое содействие». Также посольство добавило, что российскими ведомствами принимаются меры по возвращения россиян «с курортов Таиланда».

 

 

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