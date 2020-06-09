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Россия завершает вывоз своих граждан из Таиланда

Посольство РФ в Таиланде сообщило о том, что, по предварительной информации, вывозные рейсы 11 и 13 июня станут последними.

Новости Пхукета

9 Июня 2020, 06:32 PM
Вывозные рейсы 11 и 13 июня, видимо, будут последними. Фото: Посольство РФ в Таиланде

Вывозные рейсы 11 и 13 июня, видимо, будут последними. Фото: Посольство РФ в Таиланде

«По предварительной информации Минкомсвязи России, рейсы Аэрофлота SU271, вылетающие 11 июня по маршруту Бангкок Москва Казань/Красноярск и 13 июня по маршруту Бангкок Москва Ростов-на-Дону, завершают программу вывоза российских граждан из Бангкока», – сообщило посольство на своей странице в Facebook.

Дипмиссия добавила, что воспользоваться этими рейсами смогут все граждане Российской Федерации независимо места регистрации на территории России.

Регистрация на рейсы осуществляется через портал Госуслуги.

В дальнейшем вылететь в Россию будет возможно только после возобновления регулярного авиасообщения.

Напомним, ранее агентсво ТАСС сообщало (со ссылкой на Минкомсвязь), что по состоянию на 24 мая почти 8 тыс. находящихся в Таиланде российских граждан числились зарегистрированными на вылет из страны вывозными рейсами в Россию.

 

 

 

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