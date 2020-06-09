Россия завершает вывоз своих граждан из Таиланда

Посольство РФ в Таиланде сообщило о том, что, по предварительной информации, вывозные рейсы 11 и 13 июня станут последними.

Новости Пхукета

9 Июня 2020, 06:32 PM

Вывозные рейсы 11 и 13 июня, видимо, будут последними. Фото: Посольство РФ в Таиланде