Россия завершает вывоз своих граждан из Таиланда

«По предварительной информации Минкомсвязи России, рейсы Аэрофлота SU271, вылетающие 11 июня по маршруту Бангкок – Москва – Казань/Красноярск и 13 июня по маршруту Бангкок – Москва – Ростов-на-Дону, завершают программу вывоза российских граждан из Бангкока», – сообщило посольство на своей странице в Facebook.
Дипмиссия добавила, что воспользоваться этими рейсами смогут все граждане Российской Федерации независимо места регистрации на территории России.
Регистрация на рейсы осуществляется через портал Госуслуги.
В дальнейшем вылететь в Россию будет возможно только после возобновления регулярного авиасообщения.
Напомним, ранее агентсво ТАСС сообщало (со ссылкой на Минкомсвязь), что по состоянию на 24 мая почти 8 тыс. находящихся в Таиланде российских граждан числились зарегистрированными на вылет из страны вывозными рейсами в Россию.