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Россия снимает коронавирусные ограничения на авиасообщение с 52 странами

Правительство России с 9 апреля снимет коронавирусные ограничения на авиасообщение с 52 странами, считающимися «дружественными» РФ. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

Новости Пхукета

5 Апреля 2022, 03:04 AM
Источник: «Интерфакс»

Источник: «Интерфакс»

«С 9 апреля мы снимаем ограничения, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на регулярные и чартерные полёты между Россией и рядом других стран. Уровень заболеваемости идёт на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям. Сейчас они могут летать без ограничений в 15 стран, в том числе в ряд государств ЕАЭС, Катар, Мексику и некоторые другие.Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные нам государства», – заявил Мишустин на встрече с депутатами «Единой России» (цитата по сайту правительства РФ).

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом приводит следующий список стран, с которыми возобновляется свободное авиасообщение:

  1. Алжир,
  2. Аргентина,
  3. Афганистан,
  4. Бахрейн,
  5. Босния и Герцеговина,
  6. Ботсвана,
  7. Бразилия,
  8. Венесуэла,
  9. Вьетнам,
  10. Гонконг,
  11. Египет,
  12. Зимбабве,
  13. Израиль,
  14. Индия,
  15. Индонезия,
  16. Иордания,
  17. Ирак,
  18. Кения,
  19. Китай,
  20. КНДР,
  21. Коста-Рика,
  22. Кувейт,
  23. Ливан,
  24. Лесото,
  25. Маврикий,
  26. Мадагаскар,
  27. Малайзия,
  28. Мальдивы,
  29. Марокко,
  30. Мозамбик,
  31. Молдавия,
  32. Монголия,
  33. Мьянма,
  34. Намибия,
  35. Оман,
  36. Пакистан,
  37. Перу,
  38. Саудовская Аравия,
  39. Сейшелы,
  40. Сербия,
  41. Сириея,
  42. Таиланд,
  43. Танзания,
  44. Тунис,
  45. Турция,
  46. Уругвай,
  47. Фиджи,
  48. Филиппины,
  49. Шри-Ланка,
  50. Эфиопия,
  51. ЮАР,
  52. Ямайка.

Кроме того, с 9 апреля перестанут действовать ограничения на въезд и выезд через сухопутный участок границы с Китаем.

 

 

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