Россия снимает коронавирусные ограничения на авиасообщение с 52 странами

Правительство России с 9 апреля снимет коронавирусные ограничения на авиасообщение с 52 странами, считающимися «дружественными» РФ. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

Новости Пхукета

5 Апреля 2022, 03:04 AM

Источник: «Интерфакс»

«С 9 апреля мы снимаем ограничения, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на регулярные и чартерные полёты между Россией и рядом других стран. Уровень заболеваемости идёт на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям. Сейчас они могут летать без ограничений в 15 стран, в том числе в ряд государств ЕАЭС, Катар, Мексику и некоторые другие.Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные нам государства», – заявил Мишустин на встрече с депутатами «Единой России» (цитата по сайту правительства РФ).

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом приводит следующий список стран, с которыми возобновляется свободное авиасообщение:

Алжир, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Кения, Китай, КНДР, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Лесото, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Молдавия, Монголия, Мьянма, Намибия, Оман, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сербия, Сириея, Таиланд, Танзания, Тунис, Турция, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР, Ямайка.

Кроме того, с 9 апреля перестанут действовать ограничения на въезд и выезд через сухопутный участок границы с Китаем.