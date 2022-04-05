Россия снимает коронавирусные ограничения на авиасообщение с 52 странами

«С 9 апреля мы снимаем ограничения, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, которые распространялись на регулярные и чартерные полёты между Россией и рядом других стран. Уровень заболеваемости идёт на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям. Сейчас они могут летать без ограничений в 15 стран, в том числе в ряд государств ЕАЭС, Катар, Мексику и некоторые другие.Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные нам государства», – заявил Мишустин на встрече с депутатами «Единой России» (цитата по сайту правительства РФ).
Агентство «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом приводит следующий список стран, с которыми возобновляется свободное авиасообщение:
- Алжир,
- Аргентина,
- Афганистан,
- Бахрейн,
- Босния и Герцеговина,
- Ботсвана,
- Бразилия,
- Венесуэла,
- Вьетнам,
- Гонконг,
- Египет,
- Зимбабве,
- Израиль,
- Индия,
- Индонезия,
- Иордания,
- Ирак,
- Кения,
- Китай,
- КНДР,
- Коста-Рика,
- Кувейт,
- Ливан,
- Лесото,
- Маврикий,
- Мадагаскар,
- Малайзия,
- Мальдивы,
- Марокко,
- Мозамбик,
- Молдавия,
- Монголия,
- Мьянма,
- Намибия,
- Оман,
- Пакистан,
- Перу,
- Саудовская Аравия,
- Сейшелы,
- Сербия,
- Сириея,
- Таиланд,
- Танзания,
- Тунис,
- Турция,
- Уругвай,
- Фиджи,
- Филиппины,
- Шри-Ланка,
- Эфиопия,
- ЮАР,
- Ямайка.
Кроме того, с 9 апреля перестанут действовать ограничения на въезд и выезд через сухопутный участок границы с Китаем.