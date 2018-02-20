Россия откроет почетное консульство на Самуи

Российская Федерация откроет третье почетное консульство на территории Таиланда. Оно станет третьим подобным учреждением в стране.

20 Февраля 2018 09:02:44

Почетное консульство на острове Самуи в провинции Сураттхани будет открыто в ближайшее время, при этом почетный консул уже выбран. На эту должность был назначен управляющий директор Amburaya Hotels & Resorts Ашвани Баджадж, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя российского посольства в Бангкоке. Консульская экзекватура уже подписана министром иностранных дел Королевства Таиланд Доном Праматвинаем.

«Почетное консульство на Самуи будет официально открыто в ближайшее время», – заверили корреспондента ТАСС в посольстве.

В настоящий момент почетные консульства РФ действуют в Паттайе и на Пхукете. Остров Самуи – третье по популярности направление у россиян после указанных выше.

Господин Ашвани (Санни) Баджадж – выходец из индийской семьи, родившийся и выросший в Таиланде, а высшее образование получивший в США. Как утверждается на странице специалиста в Linkedin, он владеет тремя языками: хинди, английским и тайским.

Согласно информации с официального сайта Amburaya Hotels & Resorts, господин Баджадж работает в области гостеприимства около 25 лет. В настоящий момент его группа управляет четырьмя отелями: Bel-Aire Bangkok, InterContinental Pattaya Resort, Holiday Inn Express Bangkok Siam и W Retreat & Residences на Самуи. В последней и разместится почетное консульство России.