Россия остается в топе стран по числу туристических прибытий на Пхукет

Согласно отчетам Иммиграционного бюро, в июле Международный аэропорт Пхукета принял 118,5 тыс. пассажиров из-за рубежа, включая как иностранцев, так и возвращающихся в страну граждан Таиланда. Лидируют по числу прибытий индусы, полностью первая пятерка выглядит следующим образом:
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Индия – 24 тыс. пассажиров;
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Австралия – 13,5 тыс.;
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Сингапур – 9,5 тыс.;
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Великобритания – 8 тыс.;
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Малайзия – 6,2 тыс.;
Также в топ списка прибытий входят Германия (4,2 тыс. пассажиров), США (3,9 тыс.), Саудовская Аравия (3,4 тыс.). Количество прибытий из России составил 2,4 тыс.
При этом за период с 1 мая* по 19 августа зарубежные прибытия в международный аэропорт Пхукета составили 397 тыс. человек. Первая десятка выглядит следующим образом:
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Индия – 97,7 тыс. пассажиров;
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Австралия – 40,4 тыс.;
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Сингапур – 36 тыс.;
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Великобритания – 25,8 тыс.;
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Малайзия – 19,5 тыс.;
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Германия – 14,2 тыс.;
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США – 13 тыс.;
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Россия – 11,6 тыс.;
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Саудовская Аравия – 10,1 тыс.;
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Израиль – 10 тыс.
*Иммиграционное бюро Пхукета заново начало отсчет прибытий после сворачивания программ Sandbox / Test & Go и перехода на схему No-Quarantine с 1 мая.