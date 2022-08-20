Россия остается в топе стран по числу туристических прибытий на Пхукет

По состоянию на середину августа 2022 года граждане России по-прежнему остаются в верхней части списка самых массовых гостей Пхукета, хотя постепенно теряют позиции в соответствующем рейтинге. Это следует из последних отчетов Иммиграционного бюро, формируемых на основе данных, которые предоставляют сотрудники ведомства, осуществляющие паспортный контроль в аэропорту.

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Отчет Иммиграционного бюро по прибытиям в аэропорт Пхукета из-за рубежа c 1 мая по 19 августа. Изображение: Phuket Info Center

Отчет Иммиграционного бюро по прибытиям в аэропорт Пхукета из-за рубежа c 1 мая по 19 августа. Изображение: Phuket Info Center

Согласно отчетам Иммиграционного бюро, в июле Международный аэропорт Пхукета принял 118,5 тыс. пассажиров из-за рубежа, включая как иностранцев, так и возвращающихся в страну граждан Таиланда. Лидируют по числу прибытий индусы, полностью первая пятерка выглядит следующим образом:

Индия – 24 тыс. пассажиров; Австралия – 13,5 тыс.; Сингапур – 9,5 тыс.; Великобритания – 8 тыс.; Малайзия – 6,2 тыс.;

Также в топ списка прибытий входят Германия (4,2 тыс. пассажиров), США (3,9 тыс.), Саудовская Аравия (3,4 тыс.). Количество прибытий из России составил 2,4 тыс.

При этом за период с 1 мая* по 19 августа зарубежные прибытия в международный аэропорт Пхукета составили 397 тыс. человек. Первая десятка выглядит следующим образом:

Индия – 97,7 тыс. пассажиров; Австралия – 40,4 тыс.; Сингапур – 36 тыс.; Великобритания – 25,8 тыс.; Малайзия – 19,5 тыс.; Германия – 14,2 тыс.; США – 13 тыс.; Россия – 11,6 тыс.; Саудовская Аравия – 10,1 тыс.; Израиль – 10 тыс.

*Иммиграционное бюро Пхукета заново начало отсчет прибытий после сворачивания программ Sandbox / Test & Go и перехода на схему No-Quarantine с 1 мая.