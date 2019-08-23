Россия и Таиланд заинтересованы в наращивании двусторонней торговли

Активизация двусторонней торговли с Россией могла бы стать логичным выходом для тайского бизнеса, фиксирующего сокращение объемов экспорта на протяжении четырех месяцев подряд, считают в Федерации тайской промышленности (FTI). Соответствующую точку зрения озвучил в ходе второго российско-таиландского бизнес-форума председатель FTI Супант Монгконсутхри.

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Федерация тайской промышленности полагает, что именно Россия может стать ключом к наращиванию тайского экспорта в условиях негативных тенденций в глобальной экономике. Фото: Посольство РФ в Таиланде

Федерация тайской промышленности полагает, что именно Россия может стать ключом к наращиванию тайского экспорта в условиях негативных тенденций в глобальной экономике. Фото: Посольство РФ в Таиланде

Федерация тайской промышленности полагает, что именно Россия может стать ключом к наращиванию тайского экспорта в условиях негативных тенденций в глобальной экономике. Фото: Посольство РФ в Таиланде

Федерация тайской промышленности полагает, что именно Россия может стать ключом к наращиванию тайского экспорта в условиях негативных тенденций в глобальной экономике. Фото: Посольство РФ в Таиланде

Федерация тайской промышленности полагает, что именно Россия может стать ключом к наращиванию тайского экспорта в условиях негативных тенденций в глобальной экономике. Фото: Посольство РФ в Таиланде

Федерация тайской промышленности полагает, что именно Россия может стать ключом к наращиванию тайского экспорта в условиях негативных тенденций в глобальной экономике. Фото: Посольство РФ в Таиланде

«Россия – это канал экспорта, которому нужно уделять больше внимания. Россия – большая страна, потребляющая значительный объем продукции со всего мира», – заявил господин Монгконсутхри в беседе с Bangkok Post.

Заявление господина Монгконсутхри прозвучало на фоне продолжающегося на протяжении нескольких месяцев падения объемов тайского эксперта. Согласно данным Министерства торговли Таиланда, в общей сложности за полгода тайский экспорт сократился на 2,9%, составив в денежном выражении 113 млрд бат.

Как отметил председатель FTI, основные трудности в работе с Россией – препоны в сферах регуляторных норм и налогообложения.

«Именно в этой сфере правительства России и Таиланда могли бы объединить переговорные усилия и сделать условия для торговли более благоприятными», – выразил пожелание господин Монгконсутхри.

«Если мы сумеем решить эти проблемы, объем торговли между двумя странами может вырасти весьма значительно», – добавил он.

Перспективы для роста видит и вице-президент FTI Криенгкрай Тхиеннукун. Как отметил господин Тхиеннукун в беседе с Bangkok Post, объем двусторонней торговли в прошлом году составил около 3,5 млрд долл., из которых около 1 млрд пришлось на тайские поставки в Россию, а около 2 млрд – на российские в Таиланд.

При этом, как подтвердил господин Тхиеннукун, стороны по-прежнему придерживаются намерения нарастить объем двусторонней торговли до 10 млрд долл. к 2020 году. В частности, тайская сторона ожидает, что российский бизнес может быть заинтересован в проектах Восточного экономического коридора (ЕЕС).

«Поскольку Россия обладает опытом и знаниями в информационных технологиях, перед Таиландом открыта превосходная возможность использовать ЕЕС для привлечения российских инвестиционных потоков», – пишет Bangkok Post.

О заинтересованности первых лиц России и Таиланда в наращивании объемов двусторонней торговли говорит и уровень участников второго российско-таиландский бизнес-форума, прошедшего в Бангкоке 15 августа. Российскую делегацию, в состав которой вошли представители высокотехнологичных компаний и государственных ведомств, возглавил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев. В ходе визита он провел встречи с министром промышленности Таиланда Сурией Джуангруангруангкитом, заместителем министра иностранных дел Виджаватом Исарабхади, главой госкорпорации Государственные железные дороги Таиланда Воравутом Малой и другими.

Как сообщает Минпромторг, в ходе встречи господ Груздева и Джуангруангруангкита были рассмотрены совместные проекты и перспективы российско-таиландского взаимодействия в области гражданского авиастроения, железнодорожного машиностроения, судостроения, цифровых технологий.

Также замглавы Минпромторга России отметил устойчивый рост товарооборота между двумя странами основная часть поставок в котором приходится на промышленную продукцию. Ее доля в российском экспорте составляет 64%, в импорте из Таиланда – около 70%.

«Считаю, что положительная динамика нашей взаимной торговли обеспечена во многом активным взаимодействием между нашими странами как по линии ведомств, так и деловых кругов», – цитирует сайт Минпромторга слова господина Груздева.

Всего во втором российско-таиландском деловом форуме приняли участие 250 бизнесменов из двух стран.