Россия и АСЕАН обсудили совместную борьбу с COVID-19

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и главы внешнеполитических ведомств стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) провели специальное совещание по вопросам реагирования на вызовы COVID-19 и дальнейшего укрепления сотрудничества. Совещание прошло 17 июня в формате видеоконференции.

Новости Пхукета

18 Июня 2020, 11:34 AM

Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов после видеовстречи с коллегами из АСЕАН.. Фото: МИД РФ

На последовавшей за встречей пресс-конференции господин Лавров рассказал, что участники дискуссии обсуждали общие задачи как по реагированию на саму новую коронавирусную инфекцию, так и на ее последствия с точки зрения глобальной политики и экономики.

Одновременно была подчеркнута необходимость дальнейшего углубления стратегического партнерства Россия-АСЕАН, в том числе, для преодоления всех аспектов коронавирусного кризиса.

В частности, господин Лавров отметил, что стороны договорились активизировать механизм взаимодействия военных медиков.

«Сегодня мы условились с нашими коллегами о том, чтобы активизировать работу этого механизма военных медиков под эгидой совещания министров обороны», – заявил глава МИД РФ.

«Мы поделились информацией с нашими друзьями в ходе сегодняшней видеоконференции о той работе, которую российские военные медики проводят и в России, и за рубежом, в частности о том, как они осуществляли специальные проекты борьбы с коронавирусом по просьбе руководства Италии и Сербии», – добавил господин Лавров.

Как отметил глава МИД РФ, Россия продолжает оказывать содействие АСЕАН в укреплении кадрового потенциала в сфере здравоохранения и готова делиться передовым опытом профилактики и реагирования на инфекционные заболевания. В Рамках этого сотрудничества, в частности, уже начаты трехгодичные курсы подготовки специалистов-медиков в области борьбы с инфекционными заболеваниями. Первые из них состоялись во Владивостоке в декабре прошлого года.

«Положительно воспринята наша нацеленность на расширение контактов между экспертами-эпидемиологами, в том числе в дистанционном формате. Условились о конкретных шагах, как такое общение сделать регулярным. У нас общее понимание, что это позволит лучше проанализировать, лучше понять имеющиеся у обеих сторон идеи, наработки, а также сделать соответствующие практические выводы и воплотить их в конкретную деятельность. А в конечном итоге это станет реальным вкладом в повышение эпидемиологической безопасности стран Юго-Восточной Азии, что важно и для нас, учитывая, что ежегодно страны АСЕАН принимают миллионы российских туристов», – подчеркнул министр.

Также участники встречи обменялись мнениями и о том, «как будут выглядеть перспективы посткоронавирусного обустройства региона».

Министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвинай подчеркнул важность обмена лучшими практиками по борьбе с COVID-19, которые уже выработали Россия и страны АСЕАН. Также он господин Прамудвинай отметил необходимость сотрудничества в сфере разработки вакцины от нового коронавируса и антивирусных лекарственных препаратов.

По словам господина Прамудвиная, появление вакцины и специализированных лекарств будет «глобальным общественным благом».