Root The Future и десять дней на велосипедах из Чианг-Мая до Пхукета

Кто-то просто любит велосипедные прогулки, кто-то участвует в гонках, а Джоанна Хеллиер и ее муж Макс Хеллиер отправились в путь из Чианг-Мая до Пхукета на велосипедах ради большой цели – привлечь внимание к проблемам экологии и их связи с нашими принципами питания. С каждым годом человечество потребляет все больше мяса, и это напрямую влияет на то, в каком мире мы живем и, в частности, чем дышим.

Роман Воробьев

Джоанна и Макс – основатели организации Root The Future, которая ведет борьбу за переход к осознанному и ответственному потреблению, в том числе, пропагандирует продукты питания на основе растительного сырья. Именно с этой миссией супруги решились на десятидневное испытание, которое завершилось 6 февраля. Полного отчета Джоанна и Макс пока не выложили, есть лишь небольшое интервью в Instagram и резюме в цифрах:

10 дней;

1554 км;

5 падений;

100 эмоций;

8 спущенных колес;

3 климатические катастрофы;

1 важное решение.

Надеемся, что нам все же удастся подробно рассказать непосредственно о путешествии Джоанны и Макса, но в любом случае повествование следует начать с Root The Future – проекта, ради которого британские супруги отправились в путь длиной 1500 км через холмы и равнины, отмечая красоту Таиланда и те бедствия, которые прямо сейчас в нем происходят. Одно из них – загрязнение воздуха мелкодисперсными частицами в результате рукотворных пожаров как части сельскохозяйственного производства. О вкусе такого воздуха знает каждый житель Бангкока (Джоанна и Макс живут там), да и на Пхукете многие прямо сейчас вспомнили металлический привкус РМ2.5.

Root The Future

Организация Root The Future была основана в 2020 году. На повестке дня у всех была пандемия, но Джоанна и Макс думали о проблеме, которая была до коронавируса и явно собиралась остаться после нее – глобальное изменение климата в угоду привычному потреблению. И именно эти привычки супруги решили менять, пропагандируя экологически ответственное питание.

За прошедшие три года Root the Future реализовала целый ряд успешных проектов, включая фестивали The Future Plant-Based and Sustainability Festival в Бангкоке и Чианг-Мае. Также организация учредила ежегодную премию Root The Future Plant-Based Awards, отмечая усилия и успехи бизнеса, продвигающего новую культуру еды.

Сразу стоит оговориться, что некогда маргинальная тема давно уже перестала быть таковой. В частности, ей было уделено особое внимание на последнем саммите АТЭС, прошедшем в Бангкоке в ноябре прошлого года. Там не только говорили о том, какой может быть еда будущего, но и дегустировали ее. Мировые лидеры пробовали будущее на вкус и были довольны, однако для масштабных перемен нужно массовое признание того, что наши текущие пищевые привычки опасны для будущего нашей же планеты. Вернее, сама планета никуда не денется, катаклизмов на ней уже было много, вот только нам едва ли комфортно будет жить под полотном смога и с загрязненными морями.

В 2021 году Root The Future провела эко-марафон в поддержку веганских ресторанов, которые с трудом переживали пандемию. В 2022 году состоялся забег уже на 50 км, причем участвовать предлагалось не только физически, но и идейно – поставив собственные цели по изменению пищевых привычек и реализовав их. Инициатива эволюционировала в клуб Run The Future, который сейчас проводит забеги каждую субботу, привлекая внимание людей к проблеме экологии.

Велосипедное путешествие Джоанны и Макса через весь Таиланд стало дальнейшим развитием этой идеи. Супруги преодолевали по 150 км в день, сжигая только калории. И в это же время в стране сжигались отработавшее свое посевные площади, а жители дышали дымом.

Разумеется, в качестве источника энергии Джоанна и Макс взяли с собой только растительное питание, решив на деле доказать его пригодность даже для таких вещей. Параллельно была организована десятидневная акция, в ходе которой подписчики Root The Future в соцсетях могли бесплатно получить разные образцы той самой продукции будущего, ради продвижения которой Джоанна с Максом отправились в вояж на 1500 км.

Север в дыму

Если вы в Таиланде недавно, то, наверное, удивитесь – горный север страны печально известен загрязнением воздуха, пики которого имеют сезонную природу и связаны с сельскохозяйственным производством. Дым северных пожаров доходит до Бангкока, усугубляя и без того проблемную экологию столицы. Прямо сейчас, в момент написания этой статьи, в Крунгтхепе действует предупреждение о нежелательности занятий спортом на открытом воздухе из-за повышенного содержания мелкодисперсных частиц РМ2.5. Даже согласно консервативным официальным данным, средний житель Таиланда получает в год вдвое больше РМ2.5, чем установила в качестве таргета Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Причина этого банальна. С 1980-х годов люди едят все больше мяса. Для мясного производства нужна кукуруза в качестве корма для животных. Что происходит с после сбора урожая? Ответ: поля банально выжигают.

В Таиланде речь идет о десятках тысяч небольших хозяйств, причем их владельцы не имеют особых альтернатив сложившейся практике. Конечно, любую биомассу можно перерабатывать, но тайского фермера чаще зовут Сомчай, чем Джон Рокфеллер. Ленег на инновации крестьянин не имеет, поэтому на производстве применяется старая, как мир, технология – отходы сжигаются, а зола удобряет почву. И происходит это в массовом масштабе.

Именно поэтому парадоксальный тезис Джоанны и Макса на самом деле имеет под собой четкую основу – чем меньше мы едим мяса, тем чище воздух, которым мы дышим. Root The Future предлагает как раз это – растительные протеины на замену животным.

Узнать больше о деятельности организации (и заказать на пробу ее продукцию) можно через сайт www.rootthefuture.com. Также Root The Future активна во всех основных соцсетях: Instagram (@rootthefuture), Facebook (fb.com/rootthefuture), YouTube (roothefuture). Пришло время попробовать будущее на вкус... и сделать воздух чище.