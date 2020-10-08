Родственники погибшей от отравления женщины подали жалобу на больницу

Родственники 46-летней Вантханы Пхутчо, погибшей 4 октября от острого отравления, подали жалобу в пхукетский офис омбудсмена (Damrongdhama Center). Семья полагает, что врачи могли халатно отнестись к поступившей к ним пациентке.

Иккапоп Тхонгтуб

Как писали «Новости Пхукета» ранее, госпожа Пхутчо отравилось молодым крабом-мечехвостом, пойманным в манграх тамбона Рассада на восточном побережье Пхукета.

Мать женщины Сомджай Кингвонгса рассказала, что смерть от отравления была быстрой. Утром 4 октября они с дочерью отправились собирать ракушки в мангровых зарослях, где им на глаза попались три мечехвоста, также употребляемые в пищу в тайской кухне. Женщины принесли добычу домой, после чего госпожа Пхутчо приготовила одного из мечехвостов на гриле и съела.

Вскоре после этого у госпожи Пхутчо началась тошнота, развилась головная боль, сознание стало спутанным. Мать отвезла дочь в Phuket Provincial Hospital, но там врачи перенаправили пациентку в Vachira Phuket Hospital, где она зарегистрирована.

После визита в Phuket Provincial Hospital мать отвезла дочь домой, где ее состояние ухудшилось. Госпожа Кингвонгса вызвала скорую помощь, но к моменту прибытия медиков ее дочь уже умерла.

Изначальная версия событий позволяла предположить, что Phuket Provincial Hospital мог отказать пациентке в обслуживании, хотя закон от 2017 года обязывает все больницы оказывать помощь пациентам в экстренных случаях, независимо от того, к какому медицинскому учреждению они приписаны по страховке. Лечение в течение первых 72 дней будет покрытом страховкой даже при поступлении пациента в дорогую негосударственную больницу.

Впрочем, 6 октября, дядя погибшей Анукун Ленг-Ие рассказал журналистам, что медицинская помощь все же была оказана. Однако, по мнению семьи, врачи недостаточно серьезно отнеслись к пациентке.

«Мы намерены бороться за справедливость. Наша семья уже подала жалобу в пхукетский офис омбудсмена Damrongdhama Center. Мы хотим, чтобы Phuket Provincial Hospital понес ответственность за ее смерть. Когда Вантхана получала лечение в отделение экстренной помощи, врач сказал, чтобы она не покидала больницу в следующие два часа. Ей дали три типа таблеток и сделали укол, а потом разрешили вернуться домой. После возвращения она потеряла сознание, так что мы позвонили на горячую линию 1669. Ее доставили в больницу Vachira Phuket Hospital [но спасти на смогли]. И медики спросили нас, почему мы не привезли ее раньше», – уточнил ход событий господин Ленг-Ие.

«Мы спрашиваем медицинский персонал Provincial Hospital, не недооценили ли они тяжесть ее симптомов и почему сразу не перевезли в другую больницу или не оставили у себя на более долгий срок», – добавил дядя погибшей.

Глава Медицинского департамента Phuket Provinical Hospital Пханлоп Тхепвонг уже прокомментировал инцидент, но почему-то вместо отравления упомянул аллергическую реакцию.

«Из опроса врачей и другого персонала я узнал, что она поступила в больницу с зудом по всему телу, а перед этим употребляла алкоголь. Врачи осмотрели ее, назначили лечение на основании первичного осмотра и оставили под наблюдением на полтора часа. За это время симптомы улучшились. Медицинский персонал и родственники пациентки обсудили ситуацию, и пришли к выводу, что она отправится домой. Медики проинструктировали родственников, что они должны следить за ухудшением состояния, а при появлении любых странных симптомов срочно вести ее в больницу», – добавил доктор Тхепвонг.

Глава больницы также добавил, что после смерти пациентки учреждение общалось с родственниками погибшей, объяснило ситуацию и передало соболезнования.

Впрочем, общего языка стороны не нашли. Прежде всего, мать погибшей Сомджай Кингвонгса заявила журналистам, что ее дочь не употребляла спиртного в день происшествия, а из пищи ела лишь краба.

«Я не понимаю, почему медицинский персонал не перевез ее в Vachira Phuket Hospital, а вместо этого разрешил нам забрать ее домой. Я хочу, чтобы больница прояснила факты. Представители учреждения приехали на похороны и возложили венок у гроба, но никакого диалога у нас с ними не было, тогда как персонал Vachira Hospital сказал нам, что готов помочь», – заявила госпожа Кингвонгса.

В настоящий момент ситуацию взял на контроль пхукетский офис Минздрава (РРНО), который должен оценить адекватность оказанной пациентке помощи и решение об отправке ее домой. Как заявил замглавы РРНО Крит Сакунпат, сейчас ведомство собирает информацию и опрашивает медперсонал.

«Это первый случай на Пхукете, когда кто-то умер от отравления крабом мечехвостом», – добавил доктор Сакунпат.

По словам специалиста, отравление мечехвостом отличается от обычного пищевого отравления онемением языка и конечностей, а также затруднением дыхания. Никакого противоядия или антидота для данного случая не существует.

«Мы можем лишь осуществлять симптоматическое лечение до улучшения состояния пациента», – отметил господин Сакунпат.