Родственникам застреленного полицией водителя грозят гражданские иски

В деле о драматической ночной погоне на Пхукете появилась новая сторона. Три мотоциклиста, пострадавшие от действий пытавшегося скрыться от полиции водителя, готовят гражданские иски к его семье.

25 Сентября 2018 09:19:09

Фото: Момент ДТП у SuperCheap 18 сентября

О том, что родственникам застреленного при задержании Читнупонга Кхерджана могут грозить гражданские иски, рассказал полковник полиции Сомпонг Тхипапакун. В беседе с корреспондентом газеты Khao Phuket офицер подтвердил, что иски готовятся подать три мотоциклиста, которых господин Кхерджан сбил, когда уходил от полицейской погони.

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее, после полуночи 18 сентября житель Карона Читнупонг Кхерджан отказался остановиться на полицейском чекпоинте в Пхукет-Тауне и попытался скрыться от полиции. Автомобиль мужчины был перехвачен в Чернг-Талей, при этом при задержании полицейские открыли огонь на поражение, объяснив свои действия тем, что мужчина направил на них оружие. От полученных ранений Читнупонг Кхерджан скончался. Полиция затем сообщила, что нашла в его пикапе две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы.

В субботу, 22 сентября, около 50 его родственников погибшего обратились к губернатору и потребовали от главы провинции «правосудия». Семья погибшего заявила, что полицейские, по их мнению, превысили разумные пределы применения силы. Некоторые из них прибыли к Provincial Hall с плакатами «полиция убивает».

В изначальных публикациях о событиях 18 сентября указывалось, что в ходе ночной гонки по Thapkrasattri Rd. Кхерджан «столкнулся с другим транспортным средством». Как выяснилось сегодня, водитель пикапа сбил три мотоцикла, стоявших на светофоре у большого супермаркета SuperCheap. В результате аварии пострадали три человека, видео ДТП сегодня опубликовал в сети один из сотрудников пхукетской полиции.

«Вот другой взгляд на то, что предшествовало их требованиям о справедливости. Люди, которые пострадали, ничего не нарушили», – написал полицейский.

В беседе с Khao Phuket полковник Тхипапакун подтвердил, что после ДТП госпитализация потребовалась всем трем мотоциклистам, которых сбил Кхерджан.

«Все три готовятся подать гражданские иски против семьи Кхерджана, на что имеют полное право», – заявил полковник.

«Его семья выступит в роли ответчиков, но все должно быть сделано по закону», – добавил он.