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Родственникам погибших пассажиров «Феникса» пообещали наказать виновных

Министр туризма Вирасак Коусурат пообещал, что власти Таиланда накажут лиц, виновных в гибели туристического судна «Феникс». Как заверил министр, расследование курирует заместитель начальника полиции, над делом работают 100 следователей.

Новости Пхукета

24 Августа 2018 09:19:36

Фото: Phuket PR Department
Фото: Phuket PR Department

Заявление о том, что виновные будут наказаны, господин Коусурат сделал в ходе выступления на церемонии памяти погибших, прошедшей на Пхукете 22-23 августа.

«Правительство Таиланда хочет залечить раны на сердцах китайских граждан, которых напрямую коснулась трагедия «Феникса». Именно поэтому администрация Пхукета объединила усилия с Тайско-китайской ассоциацией туризма, Министерством культуры и Министерством туризма и спорта, чтобы провести это мероприятие», – заявил господин Коусурат.

В свое выступлении министр отметил, что администрация Пхукета уже запросила у кабмина 508 млн бат на повышение безопасности морского транспорта и, среди прочего, создание «Центра наблюдения и помощи на морском транспорте». Центр должен быть создан и профинансирован в течение следующего фискального года.

По его словам, уже скоро на морском транспорте Пхукета будет обеспечиваться «по настоящему».

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы утешить пострадавших и родственников погибших справедливым наказанием лиц, ответственных за произошедшее. Расследованием руководит заместитель начальника полиции генерал Гунгрот Сэнгкхрам, делом занимаются 100 следователей, собирающих информацию», – заявил господин Коусурат.

Тем временем специалисты ищут возможность поднять затонувшее судно со дна. Как подтвердил «Новостям Пхукета» исполняющий обязанности главы пхукетского офиса Морского департамента Виват Читчартвонг, вся подготовительная работа уже проделана. Для подъема судна необходимо лишь дождаться хорошей погоды.

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