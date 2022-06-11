Родители новорожденной, получившей перелом в больнице, подали заявление в полицию

Полиция Пхукет-Тауна приняла официальное заявление жителей Пхукета Атчары Чантрат и Чаккрита Нимну, требующих выяснить, как их новорожденная дочь получила перелом руки во время нахождения в Vachira Phuket Hospital сразу после появления на свет. Девочке в тот момент было всего две недели. Заявление было подано в участок Пхуке-Тауна в пятницу, 10 июня.

Иккапоп ТхонгтубНовости Пхукета

11 Июня 2022, 04:53 PM

Атчара Чантрат и Чаккрит Нимну в полиции. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Господин Нимну пояснили, что в ходе первого обращения в полицию 7 июня они лишь зарегистрировали факт произошедшего, а 10 числа подали официальную жалобу с требованием установить факты и принять меры. К этому моменту Vachira Phuket Hospital уже провела пресс-конференцию, посвященную произошедшему, но объяснения, которые дал директор больницы Вирасак Лортхонгкхам, родителей не удовлетворил.

Врач тогда заявил, что перелом, видимо, как-то связан с пеленанием, но при этом заверил, что обращение с ребенком соответствовало всем стандартным процедурам. Директор больницы не пояснил, как в таком случае произошел перелом, и кто в этом виновен.

После пресс-конференции господин Нимну заявил, что не удовлетворен услышанным.

«Я не уверен, что мы говорим об одном и том же. Он много рассказывал о том, каким будет дальнейшее лечение, но на вопрос о причине он не ответил. Он просто заявил, что им нужно провести проверку», – сказал отец пострадавшей девочки

«Мы задали вопрос, и он совсем на него не ответил. Я подожду и посмотрю, чем он сможет помочь. Но я хочу просто спросить людей, правда ли они хотят, чтобы с их детьми обращались так?» – добавил он.

10 июня господин Нимну уточнил, что больница готова «взять на себя ответственности за расходы, связанные с дальнейшим лечением, но не ответственность за виновного человека».

«Мы не знаем, кто этот человек, поэтому приняли решение подать жалобу на нарушение закона», – заявил отец.

По словам господина Нимну, медицинское учреждение так и не назвало даты, когда собранная им комиссия должна озвучить выводы расследования произошедшего.

«Поэтому мы призываем сторонние ведомства, такие как полиция, офис омбудсмена и пресса среди прочих, присоединиться и помочь установить правду», – сказал господин Нимну.

«Мы очень обеспокоены за дочь. Не создаст ли этот перелом ей проблем в будущем? Станет ли рука такой, как была? Потому что, когда она родилась, все было нормально. Мы хотим знать результаты расследования больницы о том, кто сломал руку ребенку. Наше обращение в полицию призвано подтолкнуть Vachira Phuket Hospital к тому, чтобы работать быстрее, потому что есть ощущение, что больница что-то скрывает, и у нас нет уверенности в ней. Нам придется согласиться на то, что больница осуществит лечение руки нашей дочери, но мы серьезно надеемся, что больше никогда нам не придется иметь с ней дело», – заявил отец пострадавшей девочки.

«Я хочу, чтобы ответственный за это ответил по закону», – закончил он.