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Robinson у Памятника Героиням открылся для покупателей

Торговый центр Robinson у Памятника Героиням на пересечении Thepkrasattri Rd. и Srisoonthorn Rd. начал работу в четверг, 25 августа. Магазин должен был открыться значительно раньше, но планы сорвала пандемия коронавируса.

Новости Пхукета

26 Августа 2022, 09:00 AM
В Таланге открылся торговый центр Robinson. Фото: PR Phuket

В Таланге открылся торговый центр Robinson. Фото: PR Phuket

В Таланге открылся торговый центр Robinson. Фото: PR Phuket

В Таланге открылся торговый центр Robinson. Фото: PR Phuket

В Таланге открылся торговый центр Robinson. Фото: PR Phuket

В Таланге открылся торговый центр Robinson. Фото: PR Phuket

В Таланге открылся торговый центр Robinson. Фото: PR Phuket

В Таланге открылся торговый центр Robinson. Фото: PR Phuket

В Таланге открылся торговый центр Robinson. Фото: PR Phuket

В Таланге открылся торговый центр Robinson. Фото: PR Phuket

В Таланге открылся торговый центр Robinson. Фото: PR Phuket

В Таланге открылся торговый центр Robinson. Фото: PR Phuket

В Таланге открылся торговый центр Robinson. Фото: PR Phuket

В Таланге открылся торговый центр Robinson. Фото: PR Phuket

На открытие Robinson Thalang (или Robinson Lifestyle Shopping Center и Robinson Thalang Department Store) приехали губернатор Пхукета Наронг Вусиеу, его супруга и глава пхукетского Красного Креста Ванди Вунсиеу, а также другие официальные лица и представители СМИ.

От лица компании на церемонии выступал исполнительный вице-президент Robinson Lifestyle Shopping Center по операционной деятельности Чакрапоп Пиярат.

Господин Пиярат рассказал, что Robinson Thalang задумывался, как торговый центр максимального охвата, где гостей бы ждали «новый опыт и новое измерение современности в удобной форме для покупателей и местного сообщества».

Площадь Robinson Thalang составляет 44 тыс. кв. м. Торговый центр построен в стиле, напоминающем колониальные стиль сино-португез, в котором построены исторические здания в Пхукет-Тауне.

Проект обошелся компании в 1,1 млрд бат. Компания заверяет, что при строительстве использовались только экологичные материалы и элементы оформления местного производства, «чтобы создать опыт, которым бы смогли насладиться тайские посетители и посещающие Пхукет зарубежные туристы». Robinson Thalang работает с 10:00 до 21:00.

Губернатор Вунсиеу выразил Robinson признательность за реализацию проекта, поскольку торговый центр – это новые рабочие места, причем в количестве порядка 1,2 тыс.

 

 

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