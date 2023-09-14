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Robinson подтвердил отсутствие жертв при падении крана в Чалонге

Сеть торговых центров Robinson подтвердила отсутствие пострадавших при падении крана перед зданием нового магазина в Чалонге в среду, 13 сентября. Демонстрируя редкую для Пхукета открытость, компания выпустила заявление для прессы, в котором рассказала об инциденте и заверила, что примет меры для того, чтобы подобное не повторилось. Открытие Robinson Lifestyly Chalong по-прежнему запланировано на 20 сентября. 

Новости Пхукета

14 Сентября 2023, 03:45 PM
Подъемный кран упал на стройплощадке в Чалонге. Фото: Pineapple Eyes via Khao Phuket

Подъемный кран упал на стройплощадке в Чалонге. Фото: Pineapple Eyes via Khao Phuket

Подъемный кран упал на стройплощадке в Чалонге. Фото: Pineapple Eyes via Khao Phuket

Подъемный кран упал на стройплощадке в Чалонге. Фото: Pineapple Eyes via Khao Phuket

Подъемный кран упал на стройплощадке в Чалонге. Фото: Pineapple Eyes via Khao Phuket

Подъемный кран упал на стройплощадке в Чалонге. Фото: Pineapple Eyes via Khao Phuket

Подъемный кран упал на стройплощадке в Чалонге. Фото: Pineapple Eyes via Khao Phuket

Подъемный кран упал на стройплощадке в Чалонге. Фото: Pineapple Eyes via Khao Phuket

Подъемный кран упал на стройплощадке в Чалонге. Фото: Pineapple Eyes via Khao Phuket

Подъемный кран упал на стройплощадке в Чалонге. Фото: Pineapple Eyes via Khao Phuket

Подъемный кран упал на стройплощадке в Чалонге. Фото: Pineapple Eyes via Khao Phuket

Подъемный кран упал на стройплощадке в Чалонге. Фото: Pineapple Eyes via Khao Phuket

«Уважаемые медиа! В 13:40 дня 13 сентября на территории комплекса Robinson Lifestyle Chalong подъемный кран, выполнявший работы у третьего входа в здание, упал на грузовик. Служба первой помощи и другие сотрудники оперативно отреагировали на инцидент и убедились, что легкие повреждения получили только сам кран и грузовой автомобиль. После инцидента коллектив совместно с подрядчиком в течение часа привел в порядок место происшествия, убрав поврежденную технику», – заявила сеть Robinson.

«Сеть торговых центров Robinson Lifestyle не считает подобное приемлемым и примет меры в отношении подрядчиков и всех задействованных в работе лиц, чтобы не допустить повторения подобного», – добавил оператор торгово-развлекательных центров нового формата.

О том, что никто не пострадал, ранее сообщили журналистами и сами строительные рабочие. В момент происшествия в кабине грузовика, на которую упала стрелка крана, находилась женщина. Она сидела на пассажирском месте, поэтому не получила сколь-нибудь серьезных травм. Управлявший краном мужчина также не пострадал.

Сотрудники «Новостей Пхукета», побывавшие на месте инцидента вечером, убедились, что последствия происшествия были оперативно устранены. При этом даже на фотографиях с места событий, сделанных днем, не было видно автомобилей скорой помощи. Вызывать медиков не потребовалось.

Открытие торгового центра Robinson Lifestyle Chalong запланировано на 20 сентября. Первый комплекс в формате Lifestyle открылся в прошлом году в Таланге и за год работы на практике подтвердил, что концепция предполагает больше, чем просто магазин с фудкортом.

Robinson у Памятника Героинь стал местом проведения регулярных концертов, спортивных и культурных мероприятий, а также ярмарок. Кроме того, при Robinson в Таланге работает кинотеатр – первый в этой части острова. Robinson в Чалонге будет повторять лайфстайл-формат, в котором функционирует центр у Героинь.

 

 

 

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