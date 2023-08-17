Robinson анонсировал уроки английского в районной школе Чалонга

Сеть торговых центров Robinson расширит свою программу английского для детей в пхукетских школах одновременного с открытием нового торгового центра на юге острова. В прошлом году лайфстайл-молл Robinson Lifestyle начал работать у Памятника Героиням, и одновременно были запущены уроки в храмовой школе Wat Srisoonthorn School. С этого года социальная программа будет реализовываться в Baan Chalong School. Сообщая о расширении программы уроков английского, пхукетский офис Департамента PR озвучил и дату открытия Robinson Lifestyle Chalong – 20 сентября.

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Ярмарка Happy Market в Robinson Lifestyle Thalang. В Чалонге можно ждать таких же событий. Фото: Robinson Lifestyle Thalang

Во вторник, 15 августа, руководителей Robinson на Пхукете (бренд входит в портфолио группе Central) принял у себя в офисе губернатор провинции Наронг Вунсиеу. Встреча была посвящена открытию торгового центра Robinson Lifestyle Chalong и расширению программы социальной ответственности бизнеса, которая теперь будет реализовываться и в Чалонге.

Жители южной части Пхукета ожидали открытия у себя торгового центра Robinson еще в прошлом году, но на площадке у выезда с Soi Ta-Ied на Chao Fa East открылся в итоге двойной магазин товаров для дома Thai Watsadu плюс B’n’B (бывший Baan & Beyod, бывший Homeworks).

Открытие лайфтайл-молла Robinson планируется в сентябре. За несколько месяцев до этого прекратил работу Robinson в Пхукет-Тауне, но новые магазины Robinson Lifestyle заметно отличаются от старых по формату и атмосфере.

Как следует из пресс-релиза PR Phuket, генеральным менеджером магазина в Чалонге была назначена Монтхаканти Понгпамон, директором по маркетингу – Аккарапон Лисакун. Во время визита в губернаторский офис с ними был и региональный операционный директор Robinson Lifestyle Mall Сайпин Вонгпрадит.

Отдельно проишли встречи с мэром Пхукет-Тауна Саротом Ангканапилатом и президентом пхукетского отделения Красного Креста, супругой губернатора Ванди Вунсиеу. О визите к мэру Чалонга Тханапорн Онгcантипхап не сообщалось.

Программа уроков английского от Robinson носит название English Funtastic Class и нацелена на учеников 1-3 классов и 4-6 классов. В Таланге проект предполагал небольшой охват и найм всего двух преподавателей, однако это были именно иностранные учителя, с которыми освоение английского у детей происходит намного эффективнее. Дело даже не в том, являются ли они носителями английского – свою роль играет западная педагогическая традиция, нацеленная на получение осязаемого результата в короткие сроки и снятие страха перед иностранным языком. Тайская школа, как и российская, делает акцент на другом.

Важность преподавания «не по-тайски» косвенно признают и тайские официальные лица. В сообщении PR Phuket, к примеру, говорится, что иностранные учителя в Wat Srisoonthorn School «развивали в детях смелость говорить по-английски, учили получать удовольствие от занятий, ставали правильное английское произношение, помогали изучать культуру зарубежных стран одновременно с тайской культурой, закладывая основу гармоничного сосуществования людей в обществе».

Кроме школьных занятий, Robinson в Таланге проводил разные мероприятия для учащихся Wat Srisoonthorn Shcool у себя в торговом центре. Как отмечает PR Phuket, дети «демонстрировали свои таланты», а также «выставляли и продавали» собственноручно изготовленную продукцию.

Подобного можно ожидать и в новом торговом центре в Чалонге, концепция которого включает направления Carnival Village и Eat-Shop-Travel. По всей видимости, лайфстайл-молл как минимум будет проводить такие же ярмарки Happy market, как у Памятника Героиням, плюс различные культурно-развлекательные мероприятия для туристов и местных жителей.

«Магазин будет полностью открыт 20 сентября 2023 года», – сообщает PR Phuket.

В публикации администрации Пхукета это не упоминается, но 15 августа Robinson Lifestyle подписал меморандум о сотрудничестве с пхукетским кампусом Университета Принца Сонгхла (PSU). Компания не сообщила, какое именно сотрудничество планируется.