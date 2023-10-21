Ритуал восхождения по лестнице из лезвий проведут сегодня в Пхукет-Тауне

Китайский храм Bang Niew Shrine проведет вечером 21 октября ритуал восхождения по лестнице из лезвий, не значащийся в общедоступной программе Вегетарианского фестиваля на этот год, но являющийся одним из традиционных. Начало церемонии назначено на 19:30:00.

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В рамках ритуала, носящего названия Кхи Тхо Тхуй и Кхын Бандай Мид, масонги поднимаются и спускаются по гигантской лестнице из 36 ступеней, где сами ступени представляют собой лезвия наподобие клинков мачете. Сначала медиум, отдавший свое тело богам, поднимается по 36 ступеням вверх, затем спускается. Все проходит под китайскую музыку и взрывы петард.

В расписании, которое опубликовало Туристическое управление Таиланда (ТАТ) перед фестивалем, ритуал восхождения по лестнице из лезвий не значится. Однако некоторые храмы все же проводят его в этом году.

Храм Bang Niew Shrine анонсировал церемонию накануне в публикации на Facebook, хотя в расписании на сегодняшний вечер стоит хождение по огню (в том числе, в программе, которую до этого публиковал сам храм). Затем, уже сегодня, храм изменил время ритуала с 20:00 на 19:30.

Одним из главных событий завтрашнего дня, 22 октября, станет уличная процессия храма в Кату. Именно Kathu Shrine считается «духовным домом» Вегетарианского фестиваля, поскольку традиция зародилась в 1825 году в этой части острова. Шествие начнется в 6:45 утра и обещает быть очень масштабным.

Также в 7:00 утра заключительную процессию должен провести находящийся в Чалонге храм Guan Yu Shrine. Участники пройдут по Chao Fa East Rd. от Soi Ta-Iead до муниципалитета Вичит, после чего развернутся и проследуют до кольцевой развязки Chalong Circe. Затем процессия вернется в храм у Soi Ta-Ied.

Расписание ритуалов Вегетарианского фестиваля в версии ТАТ доступно здесь.