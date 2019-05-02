Рис через века: Верования тайских фермеров

В четверг, 9 мая, в Таиланде состоится ежегодная Церемония Первой борозды, торжественный Королевский обряд, проводимый в честь начала нового сельскохозяйственного цикла. Впрочем, это далеко не единственная тайская традиция, связанная с выращиванием риса.

9 Мая 2019, 04:06 PM

Тайская богиня риса известна под именем Мэ Пхосоп (Матушка Пхосоп). Фото: Paul Arps 2 и Devata.org

Важность риса в жизни народов Юго-Восточной Азии сложно переоценить, и Таиланд здесь не исключение. Выращивать рис на территории нынешнего Таиланда начали около 5 тыс. лет назад. Во всяком случае, именно такой возраст имеют древнейшие археологические находки, сделанные в Кхон-Кэне и Удон-Тхани. Там, в частности, были обнаружены осколки древней глиняной посуды, и в составе этой глины ученые обнаружили частицы рисовой соломы.

Самое старое из сохранившихся в Таиланде изображений процесса выращивания риса имеет возраст около 3 тыс. лет. Это наскальные рисунки в Убон-Ратчатхани, изображающие людей и буйволов на рисовом поле.

В четверг, 9 мая, в Таиланде прошла ежегодная Церемония Первой борозды, торжественный Королевский обряд, проводимый в честь начала нового сельскохозяйственного цикла. Впрочем, это далеко не единственная традиция, связанная с выращиванием риса в стране. Тайский фермеры по сей день бережно хранят и многие верования, связанные с производством главного продукта питания. При этом противоречий между разными традициями у фермеров не возникает.

Духи полей и вод

Хотя основной религией Таиланда является буддизм, в стране до сих пор живы древние анималистические верования в духов полей, рек и озер. Особенно сильны эти традиции на северо-востоке страны.

Перед тем, как распахать поле, тайский фермер должен задобрить местного духа земли, известного как Пхи Та Хэк. Редкое рисовое поле обходится без домика для этого духа, куда его приглашают жить перед распахиванием пашни. В ответ на уважительные ритуалы и подношения Пхи Та Хэк будет защищать поля от животных и насекомых.

Не менее важно задобрить и духов воды, известных как Пхи Кхун Нам, а также других духов, которые могут обитать в выбранной местности – Пхи Мыанг (подземный дух), Пхи Фай (дух карьера или шахты), Пхи Хуай (дух озера или пруда). У каждого из них фермер должен попросить разрешения на использование воды для выращивания риса.

Пхайа Тхэн

Также на северо-востоке Таиланда по-прежнему почитается дух Пхайа Тхэн. Ежегодный фестиваль ракет Буй Банг Фай, проводящийся в Исане и Лаосе, посвящен именно ему. Издревле представители местных народностей считали его крайне могущественным божеством и создателем всего сущего: земли, воды, ветра, огня. Перед началом нового сельскохозяйственного цикла фермеры северо-восточного Таиланда просят его ниспослать им обильные дожди и даровать урожай.

Кхван Кхок

На юге Таиланда одним из важных ритуалов является Кхван Кхок, проводящийся в тот момент, когда наступает пора сажать рис и фермеры загоняют в стойла буйволов, которые до этого проводили дни на будущих рисовых полях.

Крестьяне юга почитают двух духов-охранников, известных как Дхарма Нен и Нанг Кхура. Считается, что именно от них произошли буйволы, которые теперь являются незаменимыми помощниками фермеров. Традиционные подношения в Кхаван Кхок – клейкий рис с кокосом (красного и белого цветов), цельная курица и бутылка спиртного (лао кхао).

Мэ Пхосоп

Разумеется, в рассказе о верованиях рисовых фермеров нельзя не упомянуть богиню риса Мэ Пхосоп (Мать Пхосоп), также известную под именем Мэ Кхван Кхао (Мать рисового изобилия). Согласно одной из легенд, Мэ Пхосоп некогда покинула людей, обидевшись на притеснявшую ее злую вдову, но затем вернулась к крестьянам, пообещав им заботу об урожае в обмен на уважение и почитание, которые фермеры оказывают ей по сей день.

Обычно Мэ Пхосоп изображают в виде женщины в красном или зеленом платье с рисовыми колосьями в руках или на плече, причем канонические изображения выполняются скорее в индуистской традиции, нежели в тайской. Ритуалы в честь богини риса проводятся на разных этапах сельскохозяйственного цикла.

Церемония первой борозды

Ежегодная Королевская Церемония Первой Борозды сейчас является главным из официальных ритуалов, связанных с выращиванием риса, но корни и этой традиции также уходят в глубокую древность. Сейчас местом проведения церемонии является площадь Санам-Луанг у Королевского Дворца в Бангкоке, где проводит ритуальная церемония посадки семян риса, которую возглавляют Король и специально назначенный им лорд пашни Пхрайя Рэкна. После окончания ритуального посева участники церемонии собирают семена, посеянные лордом пашни, поскольку считается, что они приносят богатство и удачу.

Cтатья подготовлена на основе материалов с сайта Think Rice, Think Thailand Департамента международной торговли Таиланда. Подробнее на thinkricethinkthailand.com.