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Ride 4 Kids

Дата/Время начала: 11 Июня 2018 18:00:00 - 16 Июня 2018 23:00:00

Подготовка к велопробегу Ride 4 Kids V2.0 в полном разграре. 11 июня 20 велосипедистов отправятся с Пхукета в 700-километровую поездку, чтобы собрать деньги для фондов Good Shepherd, PHBGTU и проекта Share4Change гостиницы Outrigger. Приглашаем вас принять участие в вечеринке в честь возвращения велосипедистов пробега, которая пройдет 16 июня в Metzos. Не упустите возможность познакомиться с участниками пробега. Благотворительный взнос за участие составляет 2500 бат. Доп. информация по эл. почте donna.thethaiger@gmail.com и на сайте www.ride4kids.co.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Донна Тун

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