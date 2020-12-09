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RFD одобрил использование земли под проект тоннеля Кату-Патонг

Департамент Королевских лесных угодий (RFD) одобрил использование земли под проект тоннеля из Кату в Патонг. Соответствующее заявление сделал вице-губернатор Пхукета Викром Джатхи.

Новости Пхукета

9 Декабря 2020, 10:40 AM
Проект тоннеля из Кату в Патонг остается в силе. Фото: Phuket PR Department

Проект тоннеля из Кату в Патонг остается в силе. Фото: Phuket PR Department

Заявление вице-губернатора прозвучало на совещании пхукетского комитета по управлению в сфере наземного транспорта. Встреча состоялась 3 декабря.

«Управление скоростных шоссе Таиланда (EXAT) теперь может дальше продвинуться над работой по частно-государственному партнерству. Мы ожидаем, что скоро проект будет представлен кабинету министров, после одобрения которым EXAT сможет начать прием заявок от инвесторов до конца 2022 года», – объявил господин Джатхи.

По словам вице-губернатора, завершение работ и открытие тоннеля для движения ожидается в 2027 году. Аналогичный год ранее называла и заместитель официального представителя правительства Трайсури Тайсаранакун.

Госпожа Тайсаранакун приводила следующий таймлайн. Отбор частных инвесторов для реализации проекта – с июня 2021 по январь 2023. Строительные работы – с февраля 2023 по январь 2027. Открытие тоннеля – февраль 2027.

При этом глава EXAT Сучарт Чонсакпипат в ходе визита на Пхукет в декабре прошлого года говорил, что надеется на открытие тоннеля к 2026 году. Одновременно он подчеркивал, что перед началом работ нужно выкупить требуемые для строительства земельные участки у их владельцев. Расходы на выкуп земли господин Чонсакпипат оценивал примерно в 5,8 млрд бат, расходы на само строительство – в 8,4 млрд.

«Общая стоимость проекта составляет около 14,2 млрд», – говорил глава EXAT.

Добавим, что проекту тоннеля из Кату в Патонг уже не менее 10 лет. В 2015 году в EXAT рассчитывали, что движение по нему начнется в 2021.



 

 

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