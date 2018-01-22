Результаты экспертизы EIA по железной дороге на Пхукете рассмотрят в эту пятницу

Управление природных ресурсов, экологической политики и планирования (ONEP) провела инспекцию на маршруте будущей железной дороги в провинциях Пхукет и Пханг-Нга.

22 Января 2018 09:08:17

Фото: ОТР

Двухдневная инспекция началась 17 января и завершилась 18 числа. Специалисты ONEP изучили маршрут будущей железной дороги, точки пересечения с автодорожной сетью, места расположения вспомогательной инфраструктуры на время строительства. Также были замерены уровни шума в ряде районов (эти цифры будут использоваться для оценки шумового загрязнения во время строительства.

По итогам инспекции Сиригейт Апхират и Министерства транспорта заявил, что первое рассмотрение материалов по экологической экспертизе (EIA) состоится 26 января. Получение сертификата EIA в Таиланде – одно из ключевых условий для начала реализации любого строительного и инфраструктурного проекта.

Когда сертификат EIA будет получен, властям необходимо будет утвердить параметры привлечения финансирования на проект. Затем документы будут переданы в кабинет министров для рассмотрения и утверждения.

Подробнее о легкой железной дороге на Пхукете читайте здесь.