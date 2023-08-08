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Рейс спидботов в шторм закончился для всех сторон без последствий

Ни капитаны спидботов, ни соответствующие экскурсионные компании не понесут никакой ответственности за осуществление навигации на маломерных судах во время действия на Пхукете штормового предупреждения 1 августа. Об этом заявил на пресс-конференции глава местного офиса Морского департамента Натчапонг Пранит.

Новости Пхукета

8 Августа 2023, 04:10 PM
Несколько катеров с туристами отправились в рейс с Пхи-Пхи на Пхукет, когда на острове действовал запрет на выход маломерных судов в море. Катера не без проблем, но добрались до цели. Власти решили никого не наказывать, а лишь повторили слова о важности мер безопасности. Фото: Teerapong Hempitak

Несколько катеров с туристами отправились в рейс с Пхи-Пхи на Пхукет, когда на острове действовал запрет на выход маломерных судов в море. Катера не без проблем, но добрались до цели. Власти решили никого не наказывать, а лишь повторили слова о важности мер безопасности. Фото: Teerapong Hempitak

Несколько катеров с туристами отправились в рейс с Пхи-Пхи на Пхукет, когда на острове действовал запрет на выход маломерных судов в море. Катера не без проблем, но добрались до цели. Власти решили никого не наказывать, а лишь повторили слова о важности мер безопасности. Фото: PR Phuket

Несколько катеров с туристами отправились в рейс с Пхи-Пхи на Пхукет, когда на острове действовал запрет на выход маломерных судов в море. Катера не без проблем, но добрались до цели. Власти решили никого не наказывать, а лишь повторили слова о важности мер безопасности. Фото: PR Phuket

Несколько катеров с туристами отправились в рейс с Пхи-Пхи на Пхукет, когда на острове действовал запрет на выход маломерных судов в море. Катера не без проблем, но добрались до цели. Власти решили никого не наказывать, а лишь повторили слова о важности мер безопасности. Фото: PR Phuket

Несколько катеров с туристами отправились в рейс с Пхи-Пхи на Пхукет, когда на острове действовал запрет на выход маломерных судов в море. Катера не без проблем, но добрались до цели. Власти решили никого не наказывать, а лишь повторили слова о важности мер безопасности. Фото: PR Phuket

Морской департамент начал расследование после публикации в сети резонансного видео, на котором спидбот с туристами скачет по штормовым волнам во время рейса с Пхи-Пхи на Пхукет. События в ролике происходили 1 августа, съемка велась с борта другого спидбота, а вдалеке был виден третий. На Пхукете в этом момент действовало штормовое предупреждение, включавшее прямой запрет на выход в море маломерных судов, таких как спидботы из видео.

Впрочем, как заявил господин Пранит, никаких санкций за инцидентом не последует. Официальные лица побеседовали с капитанами спидботов Natthicha 555 и TSK 6 (первый выступает в ролике главным героем, со второго ведется съемка), которые объяснили, что в момент выхода с Пхи-Пхи погода была нормальной, а в момент съемки катер Natthicha 555 якобы прятался от волн в кильватере TSK 6.

Наличие в кадре третьего катера было проигнорировано Морским департаментом, хотя ведомство не пояснило, почему эта лодка его не заинтересовала. Также не будет принято никаких мер в связи с тем, что некоторые из пассажиров находились на борту в шторм без жилетов.

Официальные лица проинспектировали два упомянутых катера и нашли их пригодными к работе на пассажирских рейсах. Лицензии у рулевых тоже были в порядке. Данные шкиперами объяснения удовлетворили Морской департамент. При этом на борту двух катеров в момент происшествия находились порядка полусотни пассажиров.

Согласно публикации PR-службы Пхукета, по итогам инцидента 1 августа «все стороны подчеркнули необходимость работать в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности».

Напомним, что игнорирование туристическим флотом Пхукета этих «самых высоких стандартов» в 2018 году закончилось крупнейшим кораблекрушением в современной истории всего Таиланда. Попавшие в шторм 5 июля катамаран Serenata и экскурсионное судно Phoenix затонули в районе острова Рача-Яй. На борту «Феникса» было 105 человек, на борту «Серенады» – еще несколько десятков. В результате инцидента погибли 47 китайских туристов из числа пассажиров первого судна, все пассажиры и члены экипажа катамарана были спасены.

 

 

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