Рейс Москва-Пхукет вынужденно сел в Индии из-за технических проблем

Лайнер Boeing 777-300ER авиакомпании Nordwind Airline, выполнявший рейс номер 2477 из Москвы на Пхукет, вынужденно сел в Дели из-за проблем технического характера.

5 Февраля 2018 09:17:30

Лайнер Boeing 777-330ER (бортовой номер VP-BJL) не долетел до Пхукета из-за технических проблем. Фото: Anna Zvereva / Wikimedia Commons

О том, что лайнер с российскими туристами не долетел до Пхукета и сел в Индии, корреспонденту отраслевого издания «Вестник АТОР» сообщили в компании Pegas Touristik, клиентов которой перевозил самолет. Лайнер сел в Дели около 7:00 утра по бангкокскому времени (5:30 по местному).

Как пишет «Вестник АТОР», после вынужденной посадки было установлено, что решить техническую проблему силами сотрудников индийского аэропорта невозможно. В связи с этим было принято решение направить за туристами два резервных борта из Москвы – Boeing 737 и Airbus А321.

После вынужденной посадки в Дели пассажиры и экипаж самолета были вынуждены провести на борту около 9 часов, пока решались визовые формальности. Затем все они (380 туристов и экипаж) были размещены в гостиницах. Сотрудники в российского посольства в Индии были проинформированы об инциденте и подключились к разрешению ситуации. По состоянию на вторую половину дня воскресенья россиянам предстояло провести в Дели ночь.

«По нашим данным, в связи с погодными условиями в Москве вылет этих самолетов задерживается и пока пассажиры остаются в индийской столице. Им придется заночевать здесь», – цитировало 4 февраля агентство ТАСС заведующего консульским отделом посольства России в Индии Михаила Воробьева.

«Пассажиры чувствуют себя нормально, жалоб на здоровье пока не поступало», – добавил Воробьев в беседе с ТАСС.

Утром 5 февраля в соцсетях появилось сообщение о том, что оба резервных борта уже забрали пассажиров из Дели и вылетели на Пхукет. Информация была опубликована со ссылкой на человека, встречающего туристов с проблемного рейса. Официального подтверждения этой информации пока не было.