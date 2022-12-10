Рейс Azur Air вернулся на Пхукет после вылета

Согласно данным с сайта FlightRadar24, чартерный рейс ZF3750 авиакомпании Azur Air в Новосибирск должен был вылететь с Пхукета в 15:50 дня 9 декабря. Самолет с примерно 200 пассажирами на борту поднялся в воздух в 21:20, но в Новосибирск не полетел. Лайнер Boeing 767 (RA-73078) два с половиной часа покружил в воздухе, а затем приземлился в аэропорту вылета.
В настоящий момент неизвестно, что заставило пилотов отменить полет. Выполнявшему рейс лайнеру должно скоро исполниться 32 года, что не является критически большим возрастом для самолета, но и новым данный Boeing 767 назвать нельзя.
В результате инцидента, который пока не прокомментировали ни авиакомпания, ни тайская госкорпорация Airports of Thailand (оператор аэропорта Пхукета) с острова не смогли вернуться порядка 200 туристов. Еще столько же не смогли отправиться в Таиланд из Новосибирска рейсом ZF3749, который должен был выполнять тот же борт.
Согласно онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, рейс ZF3750 с Пхукета должен приземлиться только 11 декабря. Рейс ZF3749 должен вылететь 10 числа после более чем десятичасовой задержки. Очевидно, перевозка пассажиров будет осуществляться другим самолетом, поскольку борт RA-73078 все еще находится на Пхукете.
Новосибирская транспортная прокуратура уточнила, что вылета из Новосибирская на Пхукет сейчас ожидают 322 пассажира, включая 40 детей.
«Осуществляются надзорные мероприятия, организован выездной прием граждан», – цитирует «Новосибирск Онлайн» заявление ведомства.
Данный инцидент уже не первый для Azur Air на маршруте Новосибирск-Пхукет в этом сезоне. На прошлой неделе «Новосибирск Онлайн» сообщал о задержке рейса ZF2949. В качестве причины было названо то, что в аэропорт Толмачево не прилетел вовремя борт из Таиланда.