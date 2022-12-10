Рейс Azur Air вернулся на Пхукет после вылета

Международный аэропорт Пхукета и авиакомпания Azur Air продолжают хранить молчание относительно того, что случилось на борту рейса ZF3750, вылетевшего с Пхукета вечером 9 декабря, но потом вернувшегося назад после нескольких часов кружения над Андаманским морем к западу от острова и над заливом Пханг-Нга к востоку.

Новости Пхукета

10 Декабря 2022, 12:41 PM

Сделав несколько кругов над морем к западу и востоку от Пхукета, самолет Azur Air сел в аэропорту вылета. Изображение: FlightRadar24