Рейнджеров DNP попробуют в качестве миротворцев между людьми и слонами

Департамент национальных парков (DNP), входящий в состав Министерства природы Таиланда, планирует с апреля запустить пилотный проект по патрулированию силами своих рейнджеров мест, где местные жители особо сильно страдают от набегов диких слонов. Речь идет о северо-восточных провинциях страны, таких как Лой, Накхон-Ратчасима и Пхетчабури. Если работа первых 15 патрульных групп будет успешной, то проект масштабируют на всю страну, включая западные провинции Канчанабури и Утхай-Тхани, где жители тоже давно не справляются с отпугиванием слонов от посадок собственными силами, при этом животные становятся все более смелыми и рейдерствуют все более нахально.

Новости Пхукета

19 Марта 2023, 09:00 AM

Слон на проезжей части дороги в провинции Канчанабури. Столкновения автомобиля с таким крупным животным заканчивается печально для все сторон. Фото: Piyarat Chongcharoen

Согласно оценкам специалистов, в джунглях Таиланда обитают примерно 4,4 тыс. диких слонов, однако половина популяции приходится на нацпарки и природные заказники Huai Kha Kheng, Salak Phra, Phu Khieo – Nam Nao, Dong Phaya Yen – Khao Yai и Kaeng Krachan, пишет Bangkok Post.

Некоторые из перечисленных мест регулярно попадают в новости в связи с набегами слонов на деревни, где животные беспрепятственно поедают фрукты и вытаптывают сады, покуда жители прячутся по домам. Прогнать взрослого слона со своего огорода – задача нетривиальная. А набеги зачастую совершают целые группы животных.

Bangkok Post пересказывает жалобы 40-летней школьной учительницы Пхимпхитчи Сунджирад из Канчанабури, которая вместе с жителями своей деревни уже много лет держит оборону от слонов из природного заказника Salak Phra, где обитают порядка 270 животных.

Слоны прекрасно знают, что в деревенских садах и на плантациях есть, чем поживиться. И местное население говорит, что в последнее время животные стали смелее, чем раньше. Петарды и громкие крики их уже не особо отпугивают.

Местные жители видят только одно решение, причем в духе Дональда Трампа – строительство полноценного забора на границе слоновьей территории. Иначе, предупреждают они, мародерские группы ушастых гигантов рано или поздно начнут наносить визиты уже не в деревни, а в сам город Канчанабури.

Глава Департамента нацпарков (DNP) Аттапон Чарончанса также отмечает ухудшение ситуации со слонам, явно злоупотребляющими статусом национального символа Таиланда. На 5 апреля в Минприроды запланировано отдельное совещание, посвященное именно вопросу защиты людей от слонов и наоборот. В качестве первой активной меры уже предложены рейнджерские патрули, которые должны прогонять обратно в джунгли слонов, которые подойдут опасно близко к человеческому жилью. Также необходимо и решать вопрос с выплатой компенсаций, которые положены пострадавшим от слоновьих набегов.

По словам господина Чарончансы, ежегодно слоны причиняют материального ущерба фермерам на 100 млн бат, а бюджет на компенсации составляет лишь пятую часть от этой суммы.

Третье направление работы – создание в природных заказниках отдельных зон для содержания агрессивных слонов, которые также встречаются в популяциях. Случаи гибели людей происходят нечасто, но все же происходят, поскольку в процессе урбанизации соседство становится все более тесным, а нежелательные контакты – все более частыми.

С начала этого года DNP зафиксировал 12 человеческих смертей в результате инцидентов со слонами (ведомство не уточняет, о каких происшествиях идет речь). Потери со стороны слонов – 10 животных.