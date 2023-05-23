Рейд по выявлению иностранцев с просроченными визами проходит в Чалонге

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки по адресам проживания иностранцев в Чалонге для выявления лиц с просроченными визами (оверстэй). Сообщение о рейде было опубликовано сегодня (23 мая) туристической полицией.

Новости Пхукета

Сообщение о проверках в Чалонге было опубликовано на странице туристической полиции Пхукета в 17:24 вторника, 23 мая. В публикации говорится, что в операции задействованы сотрудники турполиции, Иммиграционного бюро и полиции Чалонга.

Какие-либо иные подробности рейдов в сообщении отсутствуют, не указаны и даты проведения проверок. Сама операция именуется X-Ray («рентген»). Этот термин полиция сейчас использует для всех рейдов по выявлению «не заметных внешнему взору» нарушений закона.

На опубликованных турполицией фотографиях запечатлены несколько иностранцев, однако публикация не позволяет сказать, нарушители ли это или люди, успешное прошедшие проверку и позирующие с сотрудниками правоохранительных органов как законопослушные иностранцы. Лица у всех закрыты смайликами.

На страницах Иммиграционного бюро и полицейского участка Чалонга сообщений о рейдах нет.

Напомним, что в конце апреля на Пхукет прилетал заместитель начальника туристической полиции Таиланда генерал-майор Пхонгсаям Микантхонг, визит был призван ознаменовать начало очередной кампании по борьбе с преступностью в сфере туризма и в смежных сферах, включая визовые нарушениям.

В рамках кампании усилия правоохранительных органов будут направлены на десять типов правонарушений, сообщила PR-служба администрации Пхукета, среди которых значается оверстэй и нелегальная работа гидами.

Согласно действующей с 2016 года политике Good guys in, Bad guys out, в случае, если иностранец не сообщил об оверстэе сам, а был арестован, даже один день просрочки ведет к депортации и годовому запрету на возвращение в страну. Если ареста не было, то аналогичная мера (черный список) действует при просрочке от 90 дней. Ни причина просрочки, ни какие-либо факторы, такие как остающаяся в Таиланде тайская жена и ребенка, роли не играют.