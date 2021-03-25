Дата/Время начала: 31 Марта 2021, 10:00 AM - 18 Апреля 2021, 10:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Пхукетская Лагуна организует 19 дней веселья в рамках фестиваля Laguna Phuket Revive 555 Festival, который пройдет на территории Лагуны с 31 марта по 18 апреля. Гостей ждут спортивные состязания (соревнование по SUP, пляжный забег на закате, серф-скейт), бесплатные концерты, четырехдневный фестиваль LGBTQ+ Pride, демонстрация местной кухни, празднование Сонгкрана. Участие в фестивале примут такие тайские звездные исполнители иколлективы как Kong Saharat, Da Endorphine, Yes’sir Days, Pop Pongkool, LABANOON, F.HERO, Thaitanium, Bodyslam, Ice Sarunyu и Instinct. Подробности на сайте www.lagunaphuket.com или по телефону 076 362 300.