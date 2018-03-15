Реверсивные светофоры в тоннеле у Central Festival починят этой ночью

Движение по тоннелю у Central Festival будет закрыто на несколько часов в ночь с 15 на 16 марта для анонсированного еще в феврале ремонта реверсивных светофоров.

15 Марта 2018 10:42:49

Фото: Шела Рива

Как говорится в уведомлении Департамента скоростных магистралей Пхукета, движение по тоннелю будет закрыто с 23:00 сегодняшнего дня (15 марта) до 3:00 утра завтрашнего.

Напомним, в последних числах февраля Департамент скоростных магистралей Пхукета признал наличие проблемы в тоннеле Darasamut Underpass, где один комплект светофоров не работает полностью, а другой – функционирует неправильно.

Ведомство обещало починить светофоры в течение первой недели марта, но заказанные из Бангкока комплектующие к этому моменту на Пхукет не прибыли. Во всяком случае, именно этим Департамент скоростных магистралей объяснил тот факт, что светофоры не были починены в срок.



