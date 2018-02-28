Реверсивные светофоры в тоннеле у Central Festival обещают починить на следующей неделе

Департамент скоростных магистралей Пхукета пообещал, что реверсивные светофоры в тоннеле у Central Festival будут починены на следующей неделе.

28 Февраля 2018 09:54:28

Департамент скоростных магистралей Пхукета признал наличие проблемы в тоннеле Darasamut Underpass, где один комплект светофоров не работает полностью, а другой – функционирует неправильно.

Светофоры, которые изначально устанавливались для регулирования реверсивного движения, своей первоначальной функции сейчас не выполняют, поскольку от реверсивного движения было решено отказаться. Однако неправильные сигналы могут сбивать водителей с толку (см. фото). В прошлую пятницу подрядчик Italian-Thai Development проводил работы по обслуживанию сигнальных огней в тоннеле, но эту проблему не решил. Исправлена работа реверсивных светофоров должна быть на следующей неделе, заявил «Новостям Пхукета» господин Варакорн Джавана из пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей.

«Сейчас подрядчик закупает лампы для светофоров и другие материалы, необходимые для проведения ремонтных работ в тоннеле. Надеемся, что это поможет устранить неразбериху», – заявил господин Джавана.

По его словам, в ближайшее время Департамент скоростных магистралей проведет совещание с представителями подрядчиков, по итогам которого будет выбран день проведения ремонта.

«Мы проинформируем СМИ по итогам совещания», – пообещал господин Джавана.