Реват Арироб выиграл выборы главы OrBorJor

В воскресенье, 20 декабря, на Пхукете прошли первые за шесть лет выборы в местные органы власти, в данном случае – в административную организацию провинции, известную под аббревиатурами OrBorJor и PPAO. Из пяти претендентов на пост главы организации больше всего голосов набрал бывший депутат парламента от Демократической партии Реват Арироб, шедший в бюллетенях под вторым номером и представляющий партию Phuket Yatdai Party (Заслуживающая доверия партия Пхукета).

Новости Пхукета

21 Декабря 2020, 04:42 PM

Реват Арироб в день регистрации в качестве кандидата на пост главы OrBorJor. Фото: РЕС

Пхукетский Избирком опубликовал результаты голосования в 5:00 утра понедельника, 21 декабря. По итогам подсчета, за 54-летнего господина Арироба отдали голоса 83,1 тыс. избирателей. Второе место занял Джирают Сонгйот, шедший под первым номером и представляющий партию Khon Baan Rao Party (Люди нашего дома). Он получил 50,9 тыс. голосов. Соравут Палимапунт из партии Gao Na Party (Партия прогресса, также известная как Партия прогрессивного движения) занял третье место с результатом в 20,1 тыс. голосов.

Согласно итоговому заявлению пхукетского Избиркома, участие в голосовании могли принять 294,1 тыс. зарегистрированных избирателей, но на участки пришли, как говорилось выше, 172,7 тыс. (явка 58,7%). Из пришедших избирателей 10,7 тыс. не опустили бюллетени в урны, еще 5,4 тыс. бюллетеней были признаны испорченными или недействительными.

Глава пхукетского Избиркома Пассакон Сирипакаяпон, который в течение всей ночи контролировал подсчет голосов, дал на утром краткий комментарий The Phuket News.

«Следующим шагом будет отправка результатов голосования в Центризбирком в Бангкоке. Новый президент OrBorJor вступит в должность после того, как Центризбирком утвердит результаты. На текущий момент никаких официальных жалоб на процесс проведения выборов не было», – заявил господин Сирипакаяпон.

«Все прошло превосходно, все выполняли требования по защите от COVID-19: соблюдали социальное дистанцирование, носили маски и пользовались антисептиками, имевшимися на всех участках», – добавил он.

Что касается выборов членов совета OrBorJor, то здесь безоговорочную победу одержала Phuket Yatdai Party (от которой шел на выборы Реват Арироб). Она получила 20 кресел из 24. Еще три кресла достались кандидатам от партии Khon Baan Rao Party, а последнее – кандидату от Gao Na Party.

OrBorJor – выборная административная организация, действующая на уровне всей провинции (в отличие от районных OrBorTor). В зону ее ответственности, в частности, входит подержание и развитие инфраструктуры и коммунального хозяйства, включая дороги, мосты, канализацию, линии энергоснабжения. Также OrBorJor занимается развитием туризма и сохранением природных ресурсов, реализует проекты в сфере образования и культуры.

Деятельность OrBorJor финансируется преимущественно за счет местных налогов, включая акцизы на торговлю нефтепродуктами и табаком, налог на продажу автомобилей и известный отельный налог, который платит каждая гостиница (а по факту – каждый остановившийся в ней туримт). Также определенные средства провинциальные OrBorJor получают от центрального правительства. В бюджете на 2021 фискальный год соответствующая строка составляет 28,8 млрд бат.

В течение долгого времени обсуждалась передача OrBorJor функции сбора и использования налога на недвижимость, но соответствующий закон пока что в силу не вступил.

Президент OrBorJor избирается на четырехлетний срок и может занимать до двух сроков подряд, после чего обязан уйти с поста на следующие четыре года. Как пишет Bangkok Post, заработная плата главы административной организации составляет 75,5 тыс. бат в месяц.

Количество членов в совете OrBorJor зависит от зарегистрированного населения провинции. На Пхукете совет состоит из 24 человек, поскольку официальное население острова менее 500 тыс. Срок полномочий члена совета – также четыре года, заработная плата – 19,4 тыс. бат в месяц.