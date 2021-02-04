Реват Арироб утвержден в качестве главы OrBorJor Пхукета

Центральная избирательная комиссия Таиланда (ЕСТ) утвердила Ревата Арироба в качестве глава Административной организации провинции Пхукет (OrBorJor). Жалоба на исход выборов была отклонена.

Чутхарат Плерин

4 Февраля 2021, 01:36 PM

Реват Арироб в ходе предвыборной кампании. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Выборы глава OrBorJor прошли в Таиланде 21 декабря. На Пхукете победу одержал Реват Арироб, но сразу его победу не утвердили. Пхукет оказался в числе 44 провинций, где потребовалась дополнительная проверка. По состоянию на 2 февраля на Пхукете и еще в 22 провинциях проверка была завершена.

В беседе c The Phuket News господин Арироб отметил, что вступит в должность 15 февраля. Глава OrBorJor отметил, что прямо сейчас готовится к первому заседанию совета административной организации и презентации своих проектов.

Господин Арироб подчеркнул, что его первостепенная задача осталась такой же, как он озвучивал в ходе предвыборной кампании. Речь идет о помощи лицам, оставшимся без доходов из-за вызванного пандемией закрытия границ.

«Затем я буду работать над другими проектами, включая чистоту на Пхукете, заключение побратимских соглашений с другими городами для развития туризма, строительство новых достопримечательностей, внедрение общественного транспорта на альтернативном топливе, а также расширение спектра услуг в Phuket Provincial Hospital о уровня полностью частных больницы», – перечислил господин Арироб.