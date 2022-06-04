РЕВА: Продление часов работы баров до полуночи не имеет смысла

Открытие баров и клубов с разрешенными часами работы до полуночи не имеет практически никакого смысла в экономическом плане, заявил президент Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА). Если страна хочет зарабатывать на ищущих ночной жизни туристах, то власти должны разрешить питейным заведениям работать именно по ночам, то есть до 4:00 или хотя бы до 2:00. На этом РЕВА настаивала до коронавируса и об этом говорит сейчас, когда отрасль выходит из тяжелейшего кризиса за всю свою историю.

Чутхарат Плерин

5 Июня 2022, 09:00 AM

Власти разрешили барам называть себя барами и работать до 00:00, а не 23:00. Однако по общему мнению бизнеса, этого мало. Часы работы должны быть продлены до 4:00 или хотя бы 2:00. Фото: РРНО

С 1 июня бары и клубы в Таиланде получили возможность возобновить работу по прямому профилю (не объявляя себя формально ресторанами). Одновременно были пересмотрены часы работы – если до этого посетителей можно было принимать до 23:00, то теперь вернулись прописанные в законах 00:00. Впрочем, по словам господина Крыасомбата, никаких радикальных изменений такое смягчение не дало.

«Это все еще не отвечает по-настоящему на проблему генерирования доходов развлекательными заведениями Пхукет, что должно бы помочь улучшению экономики», – констатировал глава РЕВА, которая уже два десятилетия настаивает на том, что ночные заведения должны иметь возможность легально работать по ночам.

«Мы были закрыты около двух лет. Некоторые смогли открыться пораньше, поскольку сменили формат бизнеса на ресторанный, это помогло кому-то выжить, но не всей отрасли в целом. И хотя с 1 июня CCSA (Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19) разрешил работу пабов, баров и караоке, они по-прежнему могут оставаться открытыми только до полуночи. Я думаю, что это все еще не отвечает на вопрос [помощи отрасли]», – заявил господин Крыасомбат.

«Я всегда повторял, что туристы приезжают сюда отдыхать на пляжах и посещать экскурсии в течение дня. Под вечер они возвращаются в отели, принимают в душ и отправляются за ночной жизнью, на Бангла-Роуд они не приходят до 23:00 вечера. Так что если заведения открыты до полуночи, то это все просто бессмысленно», – добавил глава РЕВА.

На ту же проблему указывают операторы развлекательных заведений в других туристических местах, таких как Паттайя и Самуи. Они тоже хотят, чтобы закон был приведен в соответствие с реалиями туристических мест.

«Кто-то говорит, что нам нужно самим открываться раньше. Но даже если мы будем начинать работу в середине дня, то посетителей в это время не будет, поскольку все туристы на пляже и на экскурсиях. Они не появятся у нас до позднего вечера», – настаивает господин Крыасомбат.

Операторы развлекательных заведений неоднократно обращались к правительству страны с просьбами разрешить им работать до 4:00. Потребность была очевидна и до пандемии, но доводы бизнеса никогда эффекта не имели. Сейчас, после двух лет туристического кризиса из-за COVID-19, ситуация стоит острее, чем раньше.

«В этот раз нам сказали, что Комиссия по туризму предложила создать рабочую группу для рассмотрения вопроса о том, даст ли продление часов работы до 4:00 какой-либо эффект. Это звучит как хорошая новость, но нужно ждать. Мы продвигаем этот вопрос уже почти 20 лет, с самого начала полноценного открытия страны как туристического направления. У нас все еще действуют устаревшие законы, принятые 30-40 лет назад, которые не отвечают тому, что нужно туристическим местам. Когда эти законы придумывались, Пхукет был по большей части сельскохозяйственной провинцией, но сейчас его экономика почти на 100% туристическая, так что нельзя применять здесь те же законы, что и в провинциях, которые не опираются на туризм», – говорит президент РЕВА.

Господин Крыасмобат подчеркивает, что общество должно осознать, что и от развлекательных заведений (читай – питейных) есть польза. Они создают рабочие места, генерируют доход, помогают восстановлению экономики Пхукета и всей страны.

«Я хотел бы, чтобы правительство помогало отрасли полноценно, а не через подмигивания», – говорит представитель объединения баров и клубов Патонга.

Господин Крыасомбат не ожидать значительного эффекта от июньского смягчения коронавирусных ограничений. Большинство заведений уже давно получили ресторанные лицензии и вернулись к работе, а лишний час к легальному времени работы – это всего лишь один час.

«Поэтому нас нужно, чтобы часы работы продлили хотя бы до 2:00. Это даст операторам возможность дифференцировать бизнес [разделив ресторанный и питейный], а туристы получать возможность выбирать, в заведении какого профиля провести время», – отмечает глава РЕВА.

Также господин Крыасмобат приводит и один из старых аргументов в пользу ночной доступности баров. При закрытии заведений в полночь посетители будут отправляться продолжать отдых на улицах или на пляже, покупая спиртное в магазинах, торгующих им в нарушение закона.

«Если они [с алкоголем] идут на пляж, то это уже проблема. Там нет сотрудников, которые бы обеспечивали должный контроль. Как результат – угрозы безопасности, криминал, другие проблемы самого разного характера. Возможно, большое происшествие не случится сегодня, но если мы будем позволять такое, то случится обязательно», – заявил господин Крыасомбат.

«Еще один важный момент – чистота. Мусор, оставляемый люди на пляжах, является большой проблемой для муниципалитетов, нужно каждое утро выделять сотрудников для уборки пляжей перед тем, как днем туда придут отдыхающие», – добавил он.

Наконец, президент РЕВА подчеркнул, что продление часов работы ночных заведений не приведет к росту заболеваемости COVID-19.





