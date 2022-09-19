РЕВА: Два лишних часа ночной работы клубов принесут Патонгу 100 млн бат в месяц

Обсуждающаяся идея продления разрешенных часов работы ночных заведений до 4:00 для Пхукета не нова, однако сейчас, когда перспективы вдруг стали реальными и появился союзник в лице главы Минтуризма, бизнес снова активизировал усилия по лоббированию этой инициативы. Так президент Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасомбат в начале сентября решил выложить на стол очередной козырь и назвать конкретные цифры финансовой выгоды. По его оценкам, дополнительные два часа работы позволят операторам баров и клубов Патонга получать дополнительные 100 млн бат выручки в месяц, с которых, в том числе, можно будет платить налоги.

Господин Крыасомбат уверен, что период с 2:00 до 4:00 станет временем особо активных трат со стороны посетителей развлекательных мест. Более того, эту идею поддержал и министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн, посетивший Бангла-Роуд в Патонге 8 сентября. Говоря о времени повышенных трат он не просто согласился с тезисом, но и сослался на исследования двух кампусов университета Rajabhat University, а также Национального института администрации развития (NIDA).

«Поскольку эти часы являются пиковым периодом, продление времени работы ночных заведений создаст значительную экономическую ценность. Туристы в среднем тратят 3-4 тыс. бат за ночь, но мы до сих пор не удовлетворяем в полной мере потребности тех, кто посещает развлекательные заведения», – заявил президент РЕВА в очередной попытке донести до властей мнение своей отрасли.

Ассоциация развлекательного бизнеса до кризиса насчитывала около 580 заведений-членов. По словам господина Крыасомбата, сейчас 100% профильных мест ночного отдыха открыты, но основная публика пока что – туристы из Индии. Однако прогнозы показывают, что в высокий сезон можно ожидать более склонных к посещению ночных клубов отдыхающих.

«Мы знаем, что в скором времени вернутся россияне, а также туристы из Европы. Если продлить время ночной работы, выручка, определенно, увеличится. Сейчас средний суточный доход развлекательного заведения в Патонге составляет около 20 млн бат, а за месяц – 600 млн бат», – утверждает господин Крыасомбат, подчеркивая, что два лишних часа работы легко дадут еще 100 млн бат.

«Просьба операторов работать до 4:00 не нова. Этот запрос озвучивался властям в течение долгого времени», – повторяет президент РЕВА.

По словам представителя развлекательного бизнеса Патонга, ответ на вопрос «разрешать или нет» однозначен, поскольку деньги, о которых идет речь, будут не оседать в клубах, а циркулировать во всей экономике и поддерживать все ее сектора.

«Продление часов работы будет иметь [общий] экономический эффект, а также простимулирует туризм», – резюмирует он.

Министр туризма Пхипхат Ратчакитпракарн также согласен с тем, что деньги, потраченные туристами в клубах, будут достигать и других секторов экономики вплоть до сельского хозяйства. Но высказывается чиновник более осторожно.

«Мы должны решать вопрос постепенно и сообща. Я готов обсуждать и продвигать инициативу по продлению часов работы развлекательных заведений согласно запросу бизнеса, чтобы туристы могли отдыхать и проводить время за бокалами с друзьями», – заявил министр в ходе визита на Бангла-Роуд.

Одновременно господин Ратчакитпракарн предложил средствам массовой информации провести собственные исследования или опросы, чтобы узнать мнение общественности по соответствующему вопросу. Затем и эти новые, и уже имеющиеся данные можно будет представить Центру по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA), который до сих пор остается главным органом принятия решений в стране. По оценкам министра туризма, подготовить все материалы и обратиться в CCSA можно будет в октябре.

Перед визитом на Бангла-Роуд 8 сентября господин Ратчакитпракарн уже посетил с аналогичным целями Кхао-Сан в Бангкоке, а также острова Пханган и Самуи в Сураттхани. Следующий пунктом турне должна была стать Паттайя.

«Самое сложное – это внести поправки в законы, но если мы не начнем, то ничего и не произойдет. Поэтому нам нужно собрать воедино все установленные факты и обсудить их с премьер-министром, министром внутренних дел и министром здравоохранения», – заявил господин Ратчакитпракарн.

Впрочем, в случае обсуждения с премьер-министром, являющимся и главой CCSA, появилась новая проблема – генерал Прают Чан-Оча временно отстранен от работы главной правительства и исполняет лишь функции министра обороны, пока суд решает, не превысил ли он срок полномочий в премьерском кресле. Вердикт ожидается не раньше 30 сентября.